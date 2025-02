Le truffe informatiche sono sempre più frequenti e si diversificano quasi quotidianamente, così da non essere facilmente individuabili. Per contrastarle, gli esperti di cybersicurity hanno messo a punto il trucco dello spegnimento dei dispositivi per 5 minuti. Vale sia per gli smartphone che per i computer o qualsiasi altro device collegato a internet. Si tratta di un rimedio di cui ha parlato anche Antony Albanese, Primo Ministro dell’Australia.

Ma in cosa consiste questa nuova trovata e cosa si deve fare perché funzioni davvero (ammesso che sia così)? Ecco tutti i dettagli del rimedio che sta facendo il giro del mondo e che potrebbe rappresentare la svolta nella risoluzione di un problema sempre più invasivo.

Spegnere il telefono per 5 minuti aiuta davvero a prevenire truffe?

Per non rimanere vittime delle truffe informatiche basterebbe mettere in atto il trucco dei 5 minuti dello spegnimento del telefono e del pc. In questo modo sarebbe impossibile, per gli hacker, superare i sistemi di sicurezza.

Alla base di questo sistema c’è l’eliminazione automatica di tutti i dati temporanei che sono presenti nella cache e nella cronologia. Sono questi che tanto fanno gola ai criminali che intervengono da remoto per recuperare le informazioni sensibili delle proprie vittime. Si tratta di un meccanismo che potrebbe funzionare, ma restano comunque valide le raccomandazioni standard.

È importante avere un antivirus aggiornato.

Non ci si deve fidare dei messaggi/mail che arrivano da mittenti sconosciuti.

Non si devono rilasciare i propri dati sensibili a nessuno.

È bene non aprire alcun link sospetto.

Se nessuna di queste precauzioni funziona e si è vittime di truffe online, è fondamentale presentare denuncia alle autorità competenti.

Il consiglio dato anche dal premier australiano e dalla NSA

Si trova d’accordo con questa soluzione anche Anthony Albanese, il Primo Ministro dell’Australia, che ha lanciato un messaggio pubblico per spingere il suo popolo ad agire responsabilmente.

“Dobbiamo mobilitare il settore privato, dobbiamo mobilitare anche i consumatori. Abbiamo tutti una responsabilità. Cose semplici, spegni il telefono ogni sera per cinque minuti. Per le persone che guardano questo, fallo ogni 24 ore, fallo mentre ti lavi i denti o qualsiasi altra cosa tu stia facendo”, ha dichiarato Albanese.

A dare un consiglio simile, qualche anno fa, ci ha pensato anche la NSA, National Security Agency degli Stati Uniti. In quel caso però si consigliava di farlo soltanto una volta a settimana. Oggi, invece, c’è un upgrade che consiste nel trucco dello spegnimento del telefono per 5 minuti.

Per gli esperti di risoluzione dei problemi IT e truffe informatiche questa può essere effettivamente una soluzione. Si tratta di una pratica efficace contro il malware mirato a un individuo specifico e distribuito dal cosiddetto exploit zero-day, un software che manda messaggi “no-click” con malware che si attivano senza che l’utente se ne accorga.

Tenere il dispositivo spento per 5 minuti serve a eliminare l’exploit, ma funziona solo con chi viene preso di mira. È più facile che vittime di questo raggiro siano i dissidenti politici, i giornalisti e personaggi socialmente vulnerabili. Che possa funzionare con un cittadino comune, che può essere colpito da altre tipologie di truffa, è più improbabile. Tuttavia, non costa nulla spegnere il proprio cellulare per qualche minuto.