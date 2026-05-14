96enne smarrito nei boschi: ritrovato dal segugio eroe

Arrivano dalla contea di Hillsborough, nello stato americano della Florida, le immagini di una spettacolare ricerca che ha portato un cane segugio di nome Boomer, dell’unità cinofila della polizia locale, a ritrovare un 96enne scomparso in una zona boschiva.

Il video mostra gli agenti che perlustrano la fitta vegetazione prima che il cane poliziotto ‘annusi’ e trovi l’uomo scomparso seduto a terra tra alberi e cespugli.

“Con diverse unità specializzate impegnate nelle ricerche, è stato Boomer a trovare Cornett in una zona boschiva a centinaia di metri da casa sua – ha fatto sapere lo sceriffo locale – Cornett è tornato a casa sano e salvo.”

Video tratto da: IPA / KameraOne