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VIRALI 14 MAGGIO 2026

96enne smarrito nei boschi: ritrovato dal segugio eroe

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Arrivano dalla contea di Hillsborough, nello stato americano della Florida, le immagini di una spettacolare ricerca che ha portato un cane segugio di nome Boomer, dell’unità cinofila della polizia locale, a ritrovare un 96enne scomparso in una zona boschiva.

Il video mostra gli agenti che perlustrano la fitta vegetazione prima che il cane poliziotto ‘annusi’ e trovi l’uomo scomparso seduto a terra tra alberi e cespugli.

“Con diverse unità specializzate impegnate nelle ricerche, è stato Boomer a trovare Cornett in una zona boschiva a centinaia di metri da casa sua – ha fatto sapere lo sceriffo locale – Cornett è tornato a casa sano e salvo.”

Video tratto da: IPA / KameraOne

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