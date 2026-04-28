Gli asparagi sono grandi star della stagione primaverile, quando tornano con orgoglio sul banco frutta e verdura. E se le ricette classiche li vogliono cotti a puntino, vedi risotti e frittate, in versione a crudo danno il meglio di sé, per gustose insalate e pinzimoni.

Gli asparagi crudi, se volessimo approfondire le proprietà, mantengono inalterati i nutrienti che invece si disperdono in cottura. Ad esempio, vitamina C e acido folico sono termosensibili e il consumo a freddo rende completo l’apporto di questi elementi.

Ma non solo, visto che anche alcuni antiossidanti, come il glutatione, o gli enzimi naturali che li compongono restano intatti. E così, ad ogni boccone, non rendiamo felice solo il palato, ma facciamo anche scorta di vitamine e minerali utili per il nostro benessere.

L’unica accortezza sta nella preparazione, perché il rischio di masticare all’infinito le parti nodose di questi ortaggi è piuttosto elevato. Ma con qualche piccolo trucco di cucina possiamo aggirare l’ostacolo e portare in tavola un piatto sano e delizioso.

Asparagi crudi: un superfood incredibile

Gli asparagi crudi, non solo si possono mangiare senza timori, ma sono anche ottimi per la nostra salute. La versione cotta, invece, tende a sciupare alcuni oligoelementi importanti, che l’ortaggio consumato a crudo conserva in abbondanza.

Un esempio è la vitamina C, di cui sono fonte essenziale, che tende a ridursi con la normale bollitura. Ma è anche il caso dell’acido folico, vitamina B9, altrettanto sensibile alla cottura.

Il consumo a freddo conserva anche potassio, calcio e fosforo, che quando bolliamo gli asparagi si disperdono in acqua. E che dire del glutatione, di cui sono ricchi, un antiossidante naturale che aiuta il fegato a disintossicarsi dalle tossine accumulate.

Non mancano anche enzimi e fibre, che restano integre nell’ortaggio crudo e favoriscono il corretto transito intestinale. Se mangiamo gli asparagi crudi, possiamo fare il pieno di bontà e benessere, avendo cura di limitarli però se abbiamo problemi renali o gotta.

Come mangiare gli asparagi crudi

Un problema di queste verdure è la loro consistenza, che soprattutto alla base è piuttosto dura e compatta. Se vogliamo evitare l’effetto legnoso delle parti più coriacee, esistono dei modi semplici per salvare il gusto, evitando il mal di denti.

Il primo passaggio è trovare il punto di rottura, piegando l’asparago e verificando dove si spezza in modo naturale. La parte legnosa a questo punto va scartata e magari riciclata per brodi di verdure, mentre terremo quella tenera per le nostre ricette.

Per una pulizia ulteriore, rifiliamo il gambo della parte tenera con un pela verdure, eliminando le fibre superficiali. A livello di distanza dalla base, consideriamo 3 centimetri dal basso verso l’alto, evitando di toccare le aree superiori, che sono invece morbide.

E ora abbiamo due strade, tagliare a rondelle sottili quello che resta, tenendo intatte le punte, o proseguire a pelare, realizzando nastri di asparagi. In ambo i casi avremo una consistenza piacevole al morso, senza temere masticazione eccessiva.

Non ci resta che condire i nostri asparagi per una bella insalata con indivia, rucola, grana padano e noci. O magari, se tagliati a nastro, per un pittoresco e buonissimo carpaccio, marinandoli per 30 minuti in olio extravergine di oliva, limone, sale e pepe rosa.