In questi ultimi anni, l’interesse verso rimedi naturali e superfood è cresciuto in modo esponenziale e l’erba di grano spicca tra quelli più apprezzati. Si tratta delle giovani foglie del frumento, tagliate quando la pianta è nelle prime fasi di crescita e spesso essiccate e macinate.

Dal punto di vista nutrizionale, il rimedio verde si è fatto strada nelle colazioni di mezzo globo, grazie alla presenza di vitamine A, C, E e del gruppo B. Ma anche di minerali come ferro, magnesio e potassio, oltre a clorofilla e composti antiossidanti.

In poche parole, questo concentrato green si è rivelato una fonte di benessere, energia e depurazione. E se inserito in una dieta equilibrata, può rappresentare un valido aiuto per sostenere la salute generale, integrando elementi utili, ma anche supportando il fegato.

Non solo, perché tra i benefici più citati troviamo anche il contrasto ai radicali liberi e un miglioramento delle difese immunitarie. C’è poi chi lo apprezza per il supporto alla digestione e per il possibile effetto positivo su pelle e capelli. Per cui, vediamo il suo identikit completo.

Cos’è l’erba di grano

Per produrre l’erba di grano si parte dalle giovani foglie verdi del frumento, o Triticum aestivum, raccolte prima che la pianta sviluppi la spiga. Da queste lamelle verdi, simili al manto di un prato, tagliate a circa 10 o 15 cm di altezza, si passa alle fasi successive.

Il processo di produzione inizia con i chicchi di grano, che vengono messi a bagno per qualche ora e poi lasciati germinare nel terreno o su substrati naturali. Dopo la germinazione iniziale, la pianta sviluppa le sue prime foglie, la fase in cui nasce l’erba di grano.

Nel giro di un paio di settimane avremo un piccolo tappeto verde, che andrà tagliato alla base. A questo punto le foglie possono essere spremute fresche per ottenere il succo, essiccate a bassa temperatura e ridotte in polvere o trasformate in compresse.

Come assumere l’erba di grano

L’erba di grano, come accennato, può essere assunta in vari modi e di certo il succo, derivato dalle foglie appena spremute, è la versione più pura. In questi casi, se abbiamo l’erba fresca, possiamo inserirla nell’estrattore e bere l’estratto liquido.

Se il sapore è troppo terroso, possiamo anche mitigarlo con frutta e verdura, come carote e mele, che rendono il gusto meno forte. Ma occhio, anche se la miscela con i doni della natura non annulla gli effetti benefici dell’erba di grano, di certo li diluisce.

In più zuccheri e fibre possono rallentare o modificare l’assorbimento di alcuni composti. Allo stesso modo, se invece dell’erba fresca abbiamo la versione in polvere, possiamo mescolare in un bicchiere di acqua un cucchiaino raso di rimedio.

Il gusto in questo caso risulta più leggero, ma si può lo stesso mitigare con qualche goccia di limone o una di stevia per addolcire. Più semplice è invece l’assunzione di integratori in pastiglie, dove la polvere di erba di grano è compressa o incapsulata.

Qui non ci sono disagi per il sapore, quindi basta seguire le indicazioni del produttore: in genere, per un effetto detox, meglio il consumo a digiuno la mattina, trenta minuti prima di fare colazione. Una regola valevole per qualsiasi forma di erba si scelga.

Effetti collaterali e quando evitarla

Come detto, l’erba di grano è una miniera di nutrienti, clorofilla e polifenoli, elementi utili per integrare ciò di cui il corpo ha bisogno e anche ridurre i processi ossidativi. Ma ci sono alcuni aspetti da considerare prima di procedere a un consumo regolare.

Il rimedio può infatti causare disturbi gastrointestinali in soggetti sensibili, come nausea o gonfiore, soprattutto i primi giorni o in dosi elevate. In più, anche se l’erba è spesso priva di glutine se raccolta giovane, può essere a rischio contaminazione per chi soffre di celiachia. Per stare tranquilli, verifichiamo che sulla confezione sia esposto il logo gluten free.

In caso di gravidanza, allattamento o condizioni mediche specifiche è poi importante confrontarsi con un professionista della salute prima di iniziare l’integrazione. Si tratta infatti di situazioni delicate in cui la prudenza è obbligatoria.