Se pensiamo alla ricetta di una torta, di biscotti o di qualsiasi altro dessert, gli ingredienti a cui la nostra mente ci riporta sono zucchero, farina, uova e burro. Il sale, invece, sembra quasi un intruso in una preparazione nata per soddisfare il palato con sapori dolci.

E invece, proprio un ingrediente che sembra fuori posto rappresenta uno dei segreti più importanti della pasticceria tradizionale e professionale. Da sempre i pasticceri sanno che una piccola quantità di sale può essere sorprendente a livello di risultato finale.

Non si tratta solo di una questione di gusto: il sale interviene infatti in vari processi che vanno dalla preparazione fino alla cottura. Il sale esalta gli aromi, equilibra i sapori e migliora la struttura delle preparazioni, così i nostri dolci e lievitati diventano buoni e belli.

Alla faccia dello zucchero, spesso è proprio una minima quantità di sale a valorizzare al meglio ogni dessert. Non si tratta di fare modifiche sostanziali alle ricette, ma di capire in che modo integrare il sale per rendere la qualità dei dolci che prepariamo più elevata.

A cosa serve il sale nei dolci: il sapore

La funzione principale del sale nei dolci è quella di esaltare il gusto complessivo della preparazione. Gli studi sulla percezione sensoriale hanno evidenziato come il sodio possa amplificare alcune sensazioni gustative e attenuarne altre, creando un equilibrio di sapori.

In pratica, una piccola quantità di sale permette di:

intensificare gli aromi naturali degli ingredienti;

rendere più percepibili le note di vaniglia, cacao, frutta secca e spezie;

attenuare eventuali eccessi di acidità;

ridurre la sensazione di dolcezza eccessiva, rendendo il gusto più equilibrato;

migliorare la percezione generale della complessità aromatica.

Per questo motivo il sale lo troviamo anche in preparazioni zuccherate come biscotti, crostate, muffin e torte al cioccolato. Il suo obiettivo non è rendere il dolce sapido, ma valorizzarne tutte le sfumature gustative.

Perché si mette il sale nei dolci lievitati

Come accennato, il ruolo del sale non è legato solo al sapore: svolge una funzione tecnica fondamentale negli impasti. Nelle preparazioni che contengono farina contribuisce a rafforzare la rete glutinica, favorendo una struttura più stabile ed elastica.

Ciò permette di avere impasti più resistenti alla lavorazione. Nei prodotti lievitati, come brioche e dolci da forno, il sale aiuta inoltre a regolare l’attività dei lieviti. Una fermentazione controllata favorisce uno sviluppo uniforme dell’impasto e una migliore consistenza finale.

È importante però rispettare alcune regole durante la preparazione. Il sale non dovrebbe essere posto a diretto contatto con il lievito, poiché concentrazioni elevate possono rallentarne o comprometterne l’attività.

Per questo motivo si dovrebbe sempre incorporarlo in una fase successiva o distribuirlo nella farina già miscelata con gli altri ingredienti secchi. In più, mai aggiungerlo agli albumi durante il montaggio, in quanto tende a destabilizzare la schiuma, rendendo difficile ottenere una spuma voluminosa e stabile.

Se adoperato nelle giuste quantità, il sale permette di migliorare sapore, profumo, struttura e equilibrio nei dolci. Un semplice pizzico può quindi trasformare una preparazione ordinaria in un dessert più ricco a livello organolettico e di consistenza: non resta che provare.