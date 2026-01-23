VIDEO
Cerca video
UNCATEGORIZED 23 GENNAIO 2026

A Venezia ritorna in asta Ca' Dario, il palazzo bello e "maledetto"

Il monumentale palazzo rinascimentale affacciato sul Canal Grande, il Ca’ Dario, cela dietro di se’ una leggenda funesta. L’immobile, uno dei più belli di Venezia, ha una lunga storia fatta di misteri e proprietari colpiti da eventi sfortunati o deceduti in maniera tragica.

Adesso il palazzo è tornato all’asta, nel portfolio di Christie’s International Real Estate, e con mille metri quadrati di superficie, quindici locali, 9 camere da letto, 8 bagni, potrebbe offrire al prossimo acquirente di vivere un sogno ambientato nel passato.

Resta, però, il dubbio sul fatto che ci sia qualcuno dotato di tanto coraggio da voler affrontare la famosa “sfiga” che sembrerebbe portare con se’ la struttura. A raccontare all’Ansa la storia del Ca’ Dario è Luca Colferai, storico veneziano e priore della Compagnia de calza I Antichi.

A Venezia ritorna in asta Ca' Dario, il palazzo bello e "maledetto"
SUGGERITI
UNCATEGORIZED
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi