Il monumentale palazzo rinascimentale affacciato sul Canal Grande, il Ca’ Dario, cela dietro di se’ una leggenda funesta. L’immobile, uno dei più belli di Venezia, ha una lunga storia fatta di misteri e proprietari colpiti da eventi sfortunati o deceduti in maniera tragica.

Adesso il palazzo è tornato all’asta, nel portfolio di Christie’s International Real Estate, e con mille metri quadrati di superficie, quindici locali, 9 camere da letto, 8 bagni, potrebbe offrire al prossimo acquirente di vivere un sogno ambientato nel passato.

Resta, però, il dubbio sul fatto che ci sia qualcuno dotato di tanto coraggio da voler affrontare la famosa “sfiga” che sembrerebbe portare con se’ la struttura. A raccontare all’Ansa la storia del Ca’ Dario è Luca Colferai, storico veneziano e priore della Compagnia de calza I Antichi.