Quello che doveva essere un semplice momento ai fornelli si è trasformato in pochi istanti in una scena da film d’azione. Un video registrato da una telecamera di sicurezza ha immortalato il momento in cui una ragazza, nel tentativo di spegnere un incendio scoppiato in una padella, ha involontariamente provocato una violenta fiammata che ha raggiunto il soffitto della cucina.

Acqua finisce nell’olio bollente: l’incredibile fiammata

L’incidente è avvenuto il 2 luglio 2026 a Chelyabinsk, in Russia, dove una telecamera di sorveglianza ha ripreso l’intera scena. La giovane stava preparando dei nuggets quando l’olio contenuto nella padella ha improvvisamente preso fuoco. Presa dal panico, ha afferrato la padella e l’ha portata nel lavello, aprendo il rubinetto nella speranza di spegnere le fiamme.

Il risultato, però, è stato esattamente l’opposto. Appena l’acqua è entrata in contatto con l’olio incandescente, si è verificata una violentissima fiammata che ha proiettato il fuoco verso l’alto fino a raggiungere il soffitto della cucina. Il filmato mostra con estrema chiarezza quanto rapidamente un piccolo incendio domestico possa trasformarsi in una situazione molto più pericolosa quando si utilizza il metodo sbagliato per spegnerlo.

Il video ha rapidamente fatto il giro del web, diventando anche un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di conoscere le corrette procedure da seguire in presenza di un incendio provocato dall’olio da cucina.

Cos’è il boilover

La spettacolare esplosione di fiamme osservata nel video è dovuta a un fenomeno fisico chiamato boilover, che si verifica quando dell’acqua viene versata all’interno di olio molto caldo o già in fiamme.

Il motivo è legato alle diverse proprietà dei due liquidi. Essendo più pesante dell’olio, l’acqua affonda immediatamente sul fondo della padella, dove incontra superfici che possono superare abbondantemente i 200 o addirittura i 300 gradi. In queste condizioni, l’acqua non ha il tempo di scaldarsi gradualmente, ma si trasforma quasi istantaneamente in vapore.

Durante questo passaggio di stato il suo volume aumenta di circa 1.700 volte, generando una pressione enorme che spinge violentemente verso l’alto l’olio bollente. Quest’ultimo viene nebulizzato nell’aria sotto forma di minuscole goccioline infiammate che, entrando in contatto con l’ossigeno, alimentano una vera e propria palla di fuoco. Non è quindi l’acqua a bruciare, ma è la sua rapida trasformazione in vapore a provocare l’espulsione dell’olio incendiato, dando origine a una fiammata improvvisa e particolarmente pericolosa.

Come spegnere un incendio da boilover

Di fronte a un incendio causato dall’olio bollente è fondamentale mantenere la calma e intervenire nel modo corretto. La prima operazione consiste nello spegnere immediatamente il fornello, così da eliminare la fonte di calore che continua ad alimentare le fiamme.

Se l’incendio è ancora contenuto, la soluzione più sicura è coprire la padella con un coperchio metallico oppure con una teglia da forno. In questo modo si interrompe l’afflusso di ossigeno e il fuoco tende a spegnersi da solo. È importante lasciare il coperchio in posizione fino a quando il recipiente non si sarà completamente raffreddato, evitando di sollevarlo troppo presto.

Per incendi di piccole dimensioni può essere utile anche versare una quantità abbondante di bicarbonato di sodio o di sale direttamente sulle fiamme, mentre se il rogo è già esteso è consigliabile utilizzare un estintore idoneo per incendi da oli e grassi alimentari. In ogni caso bisogna evitare di spostare la padella, perché il rischio di rovesciare l’olio bollente è molto elevato.

Ci sono poi alcuni errori da non commettere mai: non bisogna utilizzare acqua, né farina, zucchero, asciugamani o panni bagnati, perché potrebbero alimentare ulteriormente l’incendio o provocare nuove esplosioni di fiamme. Se il fuoco diventa incontrollabile, il fumo invade rapidamente la cucina o non si riesce a spegnere l’incendio in pochi secondi, la scelta più sicura è abbandonare immediatamente l’abitazione e chiamare i vigili del fuoco.