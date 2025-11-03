Che sia a causa di una nuotata, di una doccia o per un ammollo in un bagno caldo, l’acqua nelle orecchie può crearci fastidi. Il problema non va sottovalutato, specie in caso di ronzii e acufeni, o ancora peggio se avvertiamo dolori forti e vertigini.

Per fortuna, nella maggior parte dei casi, l’acqua nel condotto uditivo è un problema che si risolve con poche semplici manovre. Il ricorso a metodi efficaci ma sicuri è obbligatorio per evitare di peggiorare la condizione, perciò vediamo subito come fare.

Acqua nell’orecchio: quali sono i segnali

Se l’acqua resta all’interno delle orecchie, possono manifestarsi diversi segnali. Ecco un elenco dei più comuni:

sensazione di “orecchio tappato” o orecchio bloccato;

diminuzione temporanea dell’udito, senso di ovattamento;

prurito dentro l’orecchio o irritazione del condotto uditivo;

sensazione di gorgoglio, ronzio o rumore dentro l’orecchio;

in alcuni casi, disagio o dolore lieve se l’acqua resta troppo a lungo, cosa che aumenta il rischio di infiammazione.

Se compare uno o più di questi sintomi subito dopo un bagno o una nuotata, è molto probabile che si tratti di acqua intrappolata. Ma per scongiurare il rischio di un’infezione, è importante agire in tempo.

Rimedi naturali sicuri contro l’acqua nelle orecchie

Uno dei metodi più immediati è sfruttare la gravità e favorire l’uscita del liquido tirando il lobo dell’orecchio compromesso. Mai cedere, invece, alla tentazione di ricorrere ai bastoncini di cotone, i classici cotton fioc, che invece potrebbero spingere il cerume in fondo.

Ecco come fare:

inclinare la testa verso il lato dell’orecchio interessato, in modo che la parte umida rivolga verso il basso;

tirare il lobo dell’orecchio in modo delicato su e giù: questo aiuta a “raddrizzare” il canale uditivo e permette all’acqua di fluire;

in alternativa o in aggiunta, coprite un dito con un asciugamano sottile e adoperatelo per assorbire l’acqua che si trova nel padiglione auricolare.

Metodo con alcol

Se l’acqua persiste e la tecnica della gravità non è sufficiente, è possibile ricorrere a un rimedio casalingo, ma solo se non ci sono lesioni del timpano o infezioni evidenti:

inclinare la testa e versare nel padiglione 3-5 gocce di alcol, con l’aiuto di un contagocce o di una siringa senza ago;

l’alcol aiuta l’evaporazione e permette di liberarsi del problema in modo veloce;

lasciare la testa inclinata e attendete circa 30 secondi;

poi riportare la testa in posizione “orecchio verso il basso” per far uscire il liquido residuo;

In commercio esistono anche prodotti appositi a base di alcol. Ma una precauzione importante è di non adoperarli se c’è il sospetto di timpano perforato, se c’è dolore acuto, secrezione o infezione in corso. In questi casi è necessario rivolgersi ad un professionista sanitario.

I consigli da seguire in caso di acqua nell’orecchio

Se dopo una nuotata o una doccia si avverte la fastidiosa sensazione di acqua intrappolata, si possono provare le manovre semplici, come inclinare la testa e tirare il lobo. Se necessario e con le dovute precauzioni, può essere efficace anche il rimedio dell’alcol.

A ogni modo bisogna evitare ulteriori ingressi d’acqua nell’orecchio, mantenere la zona asciutta, o in caso di attività acquatiche frequenti, adoperare tappi per orecchie o cuffie specifiche, può aiutare a velocizzare la guarigione e non incappare in altri disturbi.

Ma occhio, se il problema persiste o, addirittura, peggiora è necessario non trascurarlo e consultare il medico. In questo modo si potranno evitare complicazioni e trattare eventuali infezioni in maniera adeguata.