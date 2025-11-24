Acqua colorata di verde in dieci città d’Italia, per la protesta di Extinction Rebellion “contro l’ecocidio”, durante un eco-blitz.

A Torino è stato preso di mira il fiume Po in centro città, dove è stato esposto lo striscione “Fermare l’ecocidio”. Gli attivisti hanno gettato vernice verde nel Po dal ponte Vittorio Emanuele per protestare contro i cambiamenti climatici.

L’azione è stata organizzata in contemporanea in varie città italiane, e fa parte di una campagna del collettivo che ha preso vita con la “coloratura” temporanea e fatta con fluoresceina, un sale innocuo regolarmente utilizzato nei fiumi e nei mari per tracciare le perdite degli acquedotti di fontane, fiumi e laghi.

Le città italiane prese di mira dagli attivisti sono state Torino, Milano, Bologna, Genova, Padova, Palermo, Parma, Taranto, Trieste e Venezia.

Anche l’attivista svedese Greta Thunberg ha preso parte all’iniziativa di Extinction Rebellion sul Ponte di Rialto a Venezia: anche nella città lagunare è stata versata fluoresceina nel Canal Grande per tingerlo di verde.

A Venezia diverse persone sono state identificate, mentre strumenti musicali e lo striscione che era stato esposto sono stati sequestrati. Non si sono segnalati rischi per la navigazione, che è proseguita regolarmente con monitoraggio in atto.