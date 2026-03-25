Addio a Gino Paoli, il commovente omaggio di Giorgia

“Posso chiedervi un applauso per uno degli artisti e poeti che abbiamo avuto in questo nostro magnifico Paese. Noi facciamo sempre ‘Il cielo in una stanza’ e questa sera ha un significato maggiore. Tanti anni fa, ero proprio ragazza, ho cantato con lui, mi ha scritto una canzone, ho avuto anche modo di conoscere la persona oltre all’artista ed era veramente un fico, era uno molto sincero, molto schietto, molto diretto, e sono molto grata di averlo incontrato. Ringrazio voi per questa dimostrazione di affetto che vuol dire anche che in qualche modo si resta sempre legati a qualcosa più grande di noi. Io ci voglio credere e credo che la musica ci dimostri quanto si possa essere uniti”.

Così Giorgia, che ieri sera, durante la seconda data al Forum di Milano, ha interpretato “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli (brano presente nella scaletta di questo suo tour, ndr) e dal palco ha detto qualche parola per ricordare il grande artista scomparso lunedì 24 marzo 2026 all’età di 91 anni.