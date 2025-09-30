Addio a San Siro: come sarà il nuovo stadio di Milano

Con il via libera alla vendita, dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, tra i più belli al mondo persino per i maestri inglesi, resterà soltanto un pezzo della curva Sud, trasformato in museo per raccontare la sua storia e quella dei tantissimi campioni che alla Scala del calcio si sono esibiti.

Tutto il resto sarà abbattuto per far posto a un moderno impianto da 71.500 posti su due anelli, con annessi parcheggi, negozi, ristoranti e persino hotel di lusso.

Accessibilità, sostenibilità e innovazione sono le parole d’ordine del progetto affidato agli studi internazionali di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica.

Tra gli altri stadi realizzati dagli studi troviamo l’Original Wembley Stadium, il Nissan Stadium, il Wembley Precint, l’Allegiant Stadim e tante altre opere architettoniche all’avanguardia, che fanno ben sperare in un futuro glorioso per il nuovo stadio e le città di Milano: proviamo a capire come sarà il nuovo San Siro guardando i modelli degli stadi costruiti da questo celebre studio di architetttura.

Fonte Us Ac Milan