E’ morto a 71 anni Hulk Hogan, leggenda del wrestling professionistico e volto simbolo degli anni ’80.

Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, è stato celebre per il suo fisico imponente (2 metri d’altezza), la bandana e i baffi biondi, che lo hanno reso una delle icone più riconoscibili della cultura pop americana.

Hogan ha vinto sei volte il titolo di campione del mondo Wwe e ha partecipato a otto eventi di WrestleMania: famose anche le sue incursioni nel mondo del cinema, in particolare quella in Rocky III, diventando uno dei personaggi più noti dello sport-spettacolo mondiale

Hogan è deceduto nella sua casa in Florida per un malore, probabilmente un arresto cardiaco: inutili i soccorsi dei medici accorsi sul posto.

A livello extra-sportivo, era famoso anche il suo difficile rapporto con la figlia Brooke, con cui non aveva contatti da tempo. Coinvolto ance in uno scandalo sessuale, negli ultimi tempi Hogan aveva sostenuto in prima persona la carriera politica di Donald Trump.