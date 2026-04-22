Addio alla banconota da 500 euro: cosa succede a chi ne ha ancora

Addio ad una delle banconote più discusse in circolazione nel Vecchio Continente: la Banca Centrale Europea ha infatti deciso di chiudere la produzione della banconota da 500 euro a partire dalla prossima serie di denaro fisico della moneta unica.

La decisione è stata presa dopo anni di valutazioni sul da farsi relativamente ad una delle carte moneta più usate nel riciclaggio e in generale nel mondo dell’illegalità, tanto che tra le forze dell’ordine europee era soprannominata “banconota Bin Laden“.

Ovviamente, la chiusura della produzione della banconota da 500 euro non significa che quelle in circolazione perderanno il loro valore legale. Al contrario, potranno essere ancora utilizzate normalmente e depositate in banca. Toccherà poi proprio agli istituti di credito a inviare le banconote alle banche centrali per sostituirle.