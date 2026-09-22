Come trasportare materiali pesanti attraverso strade impervie? Semplice, con una mega ‘mongolfiera’.
E’ stato avviato in Cina un test per sfruttare enormi palloni aerostatici a elio di 24 metri di diametro per sollevare dino a 1.80 tonnellate di materiali edili e trasportarli tra le montagne in zone altrimenti inaccessibili o quasi attraverso le normali strade, toccando 4000 metri come quota massima di altezza e con cavi di controllo fino a 800 metri.
Notevole anche la precisione, visto che colloca i materiali con un margine di errore di appena mezzo metro.
Grazie a questo nuovo mezzo di trasporto, la Cina punta a portare linee elettriche per energia pulita in zone particolarmetne difficoltose da percorrere per camion e grossi mezzi: nello specifico il progetto è in via di realizzazione in Tibet.
Video tratto da: IPA / KameraOne