Addio scarpinata: l'ascensore sulla parete di roccia porta i bambini a scuola in tempi record

Addio scarpinata: gli studenti del villaggio di Nizhuhe, situato nel canyon del fiume Nizhu nella provincia dello Yunnan, in Cina, ora raggiungono la loro scuola elementare in cima alla montagna in soli 30 minuti grazie a un ascensore a strapiombo sulla scarpata alto 268 metri e a un sistema di funivie.

In precedenza, gli studenti dovevano compiere un’estenuante camminata di tre ore e mezza lungo le strade di montagna per raggiungere la scuola.

Ascensori e funivie sono stati installati nel 2022 nell’ambito di un progetto di sviluppo turistico: il miglioramento dell’accessibilità ha attirato nuovi insegnanti, turisti e soldi nel villaggio. Oltre ad aver fatto contenti gli studenti.

Video tratto da: IPA / KameraOne