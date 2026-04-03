Addio Usa: "Con 27mila euro ho comprato una casa da 17 stanze in Sicilia"

Altro che Sogno Americano: la 28enne Kiki Leigh ha abbandonato Los Angeles per trasferirsi in Sicilia, nel borgo di Mussomeli, scambiando il suo affitto da 3mila euro al mese per una casa da 17 stanze acquistata per 27mila euro.

Dalla frenesia losangelina alla calma siciliana

Già stanca del ritmo frenetico della metropoli californiana, dopo aver sentito parlare di case abbandonate a prezzi stracciati in vendita nella zona, Kiki è volata in Italia e si è subito innamorata della spaziosa abitazione e della splendida vista dalla sua terrazza.

Kiki, che lavora nelle pubbliche relazioni nel settore della moda, ha già speso 90.000 euro per la ristrutturazione e spera di trasferirsi definitivamente la prossima estate, dopo aver ottenuto il visto. Una volta terminati i lavori, la sua casa avrà quattro camere da letto, quattro bagni, un bar, una spa e una biblioteca. Kiki stima che una casa simile a Los Angeles costerebbe fino a 3 milioni di dollari.

“Gran parte della cultura a Los Angeles è orientata al networking, è piuttosto superficiale mentre sono stata attratta dall’Italia per lo stile di vita. Adoro i pranzi lunghi e i ritmi più lenti, sono molto più appaganti – ha raccontato Kiki – Mi ha anche dato l’opportunità di acquistare la casa dei miei sogni a un prezzo incredibilmente basso”.

“Ho comprato una casa di 17 stanze per 27.000 euro, aveva tutto quello che cercavo: era spaziosa e piena di luce naturale, ma è stata la terrazza a convincermi definitivamente – ha aggiunto Kiki – Non era abitata dagli anni ’90, quindi aveva i muri scrostati, il tetto che perdeva e la muffa. Alla fine ho speso 90.000 euro in ristrutturazioni, ho rifatto l’impianto elettrico, l’intonaco e tutti i pavimenti.”

Una casa da 17 stanze per 27mila euro

Come spiegato, Kiki ha deciso di lasciare la sua città natale, Los Angeles, perché era stufa del ritmo frenetico della vita nella metropoli californiana dove pagava 3mila euro di affitto al mese per un appartamento e il costo della vita era altissimo. Dopo essere stata già diverse volte in Italia ed essersene innamorata per il diverso stile di vita, la 28enne aveva letto articoli sul programma italiano delle case a un euro, in cui le case abbandonate vengono vendute a prezzi stracciati, ma le era sempre sembrato troppo bello per essere vero

Poi, però, ha visto un video su TikTok in cui una donna rivelava che a Mussomeli, in Sicilia, c’erano case in vendita a circa 30.000 euro, che necessitavano di molti meno lavori di ristrutturazione rispetto alle case fatiscenti del programma a un euro.

Entusiasta, Kiki è volata in Sicilia e, nel giugno del 2024, dopo aver visitato circa 30 case, ha fatto un’offerta per una casa di 17 stanze per 27.000 euro. La compravendita si è conclusa in sette mesi e nel gennaio del 2025 la casa era finalmente sua. Qualche settimana dopo, all’inizio di febbraio, Kiki ha ingaggiato una squadra di operai edili che si sono messi al lavoro per rifare i pavimenti, intonacare nuovamente le pareti e rifare l’impianto elettrico. Ha anche acquistato una cucina e un bancone bar su misura, che ora aspetta che gli operai installino per concludere la ristrutturazione.

In attesa visto e… dell’olio

Attualmente Kiki vive Los Angeles e Mussumeli, dove si trasferirà completamente dopo aver ottenuto il passaporto irlandese per vivere nell’UE. “Spero di potermi trasferire definitivamente entro la fine dell’anno, per ora non mi resta che aspettare: intanto ho stretto molte amicizie a Mussuomeli – ha spiegato Kiki – La gente è così gentile, ricevo messaggi da sconosciuti che mi dicono ‘benvenuta in città’, a Los Angeles non succederebbe mai. Sto anche imparando l’italiano: tutto è davvero molto divertente”.

Attualmente Kiki lavora da remoto, ma una volta ambientatasi nella sua nuova vita in Italia, ha intenzione di trovare un lavoro in zona: “Ho degli amici qui che hanno un uliveto e un eccesso di olio d’oliva che non sanno come utilizzare, quindi potrei collaborare con loro per avviare un’attività di vendita di olio d’oliva in Nord America”, ha concluso l”aspirante siciliana’.

Video tratto da: IPA / KameraOne