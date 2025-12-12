Aereo atterra su autostrada e colpisce auto: il drammatico video

Un piccolo aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sulla I-95 nella contea di Brevard, in Florida. Prima di toccare suolo, il bimotore ha colpito un’auto che percorreva l’autostrada viaggiava in direzione sud.

Il conducente del veicolo è stato trasportato in un ospedale vicino con ferite lievi mentre il pilota e il passeggero sono rimasti illesi.

In base a quanto riportato dalle autorità federali, ll pilota aveva segnalato problemi al motore pochi istanti prima dell’atterraggio di emergenza.

Video tratto da: IPA / ViralHog