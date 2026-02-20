Aereo atterra su treno in movimento: la manovra è da applausi

Impresa da applausi per Dario Costa: l’atleta e pilota acrobatico della Red Bull è atterrato e decollato con successo da un treno merci in movimento, eseguendo un touch-and-go in una manovra di volo unica al mondo.

A bordo di un aereo acrobatico Zivko Edge 540, decollato dall’aeroporto internazionale IC Ictas Zafer, Costa ha toccato terra sull’ultimo vagone di un treno composto da nove vagoni che viaggiava a 120 chilometri orari, prima di decollare immediatamente dalla stessa posizione. La manovra è stata eseguita sotto forte pressione e l’intera sequenza è stata completata in soli 50 secondi.

Per adeguarsi alla velocità del treno, Costa ha decelerato il suo aereo a 87 chilometri orari, quasi raggiungendo la velocità minima controllabile, sincronizzando il volo in mezzo a forti turbolenze e imprevedibili correnti d’aria causate dal treno in movimento.

Durante l’avvicinamento, il pilota ha potuto vedere il vagone bersaglio solo con un angolo di 45 gradi fino a circa 200 metri prima dell’ultimo avvicinamento cieco.

Un altimetro laser personalizzato, progettato dall’ingegnere Petr Frantis, ha inviato costanti avvisi audio all’auricolare di Costa per garantire un controllo preciso dell’altitudine quando la visibilità era più limitata.

La spettacolare manovra ha richiesto mesi di simulazione e addestramento specializzato, al fine di gestire un margine di errore prossimo allo zero, poiché un tentativo fallito avrebbe richiesto oltre un’ora per ripristinare il funzionamento del treno, aumentando significativamente il rischio operativo. Nonostante questi ostacoli, l’aereo ha mantenuto la stabilità attraverso costanti correzioni aerodinamiche prima di passare a una salita verticale per completare la sequenza.

Costa ha descritto il progetto “Train Landing” come uno dei più impegnativi della sua carriera, sottolineando che l’interazione tra l’aereo e il treno in movimento ha colmato efficacemente il divario tra il trasporto motorizzato storico e quello moderno.

In oltre 20 anni di volo, Costa ha accumulato più di 5.000 ore di volo su più di 60 diversi modelli di aeroplani. Il suo aereo preferito è lo Zivko Edge 540, che utilizza per competizioni e performance.