Un aereo in fuga dall’uragano Milton, con a bordo quattro persone e un cane, è caduto in mare nei pressi di St.Petersburg, in Florida, poco dopo essere decollato dall’Albert Whitted Airport.

Per loro fortuna, tutti e cinque sono stati salvati da un aereo di soccorso dei vigili del fuoco locali, in assistenza con la Guardia Costiera. Ecco il video del drammatico salvataggio,

Video tratto da: DVIDS - Defense Visual Information Distribution Service