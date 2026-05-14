Aereo precipita in mare: salvataggio miracoloso

Undici persone a bordo di un piccolo aereo in volo da Marsh Harbor, Bahamas, a Freeport, sono sopravvissute dopo che il velivolo, causa un’avaria al motore, è precipitato nell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida.

Le autorità hanno fatto sapere che il Beechcraft BE30 ha incontrato condizioni meteorologiche avverse a 80 miglia dalla costa orientale prima di precipitare.

Gli occupanti sono riusciti a lanciarsi con zattere di salvataggio, ma non avevano modo di comunicare con i servizi di emergenza.

A loro insaputa, il trasmettitore di localizzazione di emergenza (ELT) dell’aereo si però era attivato, allertando le autorità sulla loro posizione. Dopo 5 ore in acqua, un elicottero di soccorso li ha individuati.

Tutte e 11 le persone sono state issate a bordo dell’elicottero poco prima dell’arrivo di una tempesta. Gli occupanti erano sotto shock ma coscienti e sono stati trasportati in ospedale.

Video tratto da: IPA / KameraOne