Aereo precipita per 100 metri: il video da brivido

Un aereo Airbus A320 dell’Air India, in volo da a Phuket a Delhi con a bordo 137 passeggeri, ha perso quota per 100 metri durante una forte turbolenza mentre era in volo da Phuket, in Thailandia, a Delhi.

Ad un certo punto del volo, si è sentita una hostess urlare ai passeggeri di sedersi e allacciarsi le cinture di sicurezza e l’aereoha improvvisamente perso quota in modo tanto brusco quanto repentino, prima di stabilizzarsi nuovamente.

La compagnia aerea ha confermato che 13 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale; le immagini riprese all’interno della cabina mostrano il soffitto incrinato, i coperchi dei vani portaoggetti strappati e gli effetti personali sparsi sul pavimento.

Video tratto da: IPA / KameraOne