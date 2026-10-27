Aereo si schianta su asilo nido con 180 bambini: tutti salvi

Un incidente pauroso con un esito miracoloso: un aereo s’è schiantato su un asilo nido con 180 bambini nei pressi di Capo Verde senza che nessuno sia morto.

L’aereo piomba in una stanza vuota

Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano il velivolo schiantarsi contro una stanza all’interno della struttura, provocando ingenti danni strutturali mentre altri filmati ritraggono l’aereo mentre perde quota prima di impattare contro l’edificio.

Al momento dell’impatto, la stanza era vuota; tuttavia, nelle aule adiacenti si trovavano dei bambini – tra i 17 e i 20 in ciascuna delle stanze vicine, come riferito dal sindaco Alexandre Lopes Oliveir: “I bambini non si sono accorti dell’aereo nell’edificio. Sono stati portati via senza sapere cosa fosse realmente accaduto. C’è stato solo lo spavento causato dal forte rumore”, ha spiegato Oliveira

Il motore del velivolo ha attraversato la stanza, finendo poi contro una parete e danneggiando la struttura. Gli insegnanti e il personale hanno prontamente evacuato i bambini, affidandoli alle rispettive famiglie. Nessuno dei 180 alunni, di età compresa tra uno e cinque anni, né alcun membro del personale dell’asilo ha riportato ferite.

Solo leggere ferite per il pilota

Il pilota, un uomo di 28 anni, è stato l’unica persona a rimanere ferita nell’incidente. I vigili del fuoco lo hanno trovato cosciente, seduto all’esterno dell’area dell’impatto; presentava una ferita sul lato sinistro della testa, gonfiore, dolore e un sospetto trauma toracico. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, il pilota è stato trasportato all’ospedale municipale “Coração de Jesus” e, in serata, trasferito in una struttura ospedaliera a Rondonópolis. Secondo le autorità locali, l’uomo era cosciente e le sue condizioni risultavano stabili.

Sebbene il velivolo fosse impiegato per attività agricole, le autorità hanno confermato che, al momento dello schianto, non trasportava prodotti chimici per l’agricoltura. Sul luogo si è però verificata una fuoriuscita di carburante, che ha spinto i vigili del fuoco a isolare l’area e ad adottare le necessarie precauzioni contro il rischio di incendio. Il velivolo è precipitato a circa 400 metri dalla pista, dietro l’asilo nido; le circostanze dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine.

Le attività dell’asilo nido sono state sospese per consentire l’esecuzione delle riparazioni, con una ripresa prevista in pochi giorni. Anche i servizi del vicino centro sanitario hanno subito un’interruzione temporanea, in seguito all’impatto che ha coinvolto il tetto della struttura.

Video tratto da: IPA / KameraOne