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NEWS 19 MAGGIO 2026

Aggiungi Virgilio Video alle tue fonti preferite su Google

Redazione Virgilio Video

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Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Ogni giorno il web si riempie di video: clip virali, interviste, spettacolo, attualità e contenuti che raccontano ciò che succede nel mondo in modo immediato e coinvolgente. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’esperienza di navigazione sempre più personalizzata e vicina ai propri interessi.

Da oggi puoi aggiungere Virgilio Video tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente video, curiosità e contenuti da guardare direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per restare aggiornato e scoprire nuovi contenuti senza doverli cercare ogni volta.

Come aggiungere Virgilio Video alle tue fonti preferite

Per aggiungere Virgilio Video alle tue fonti preferite basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare Virgilio tra le fonti disponibili, proprio come mostrato qui sotto.

Una volta trovato, è sufficiente selezionarlo per iniziare a visualizzare più spesso i nostri contenuti. Da quel momento, i contenuti di Virgilio Video avranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra quelli suggeriti da Google.

Un modo più veloce e diretto di guardare i contenuti

Scegliere le proprie fonti significa costruire uno spazio digitale sempre più personale: aggiungendo Virgilio Video tra le preferite, puoi trovare più facilmente video, clip e contenuti pensati per informare e intrattenere.

Aggiungi Virgilio Video alle tue fonti preferite su Google
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