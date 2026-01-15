Brutta avventura per Tayane Dalaze, 36enne avvocata brasiliana, che è stata aggredita e morsa ad una gamba da uno squalo mentre faceva apnea nell’arcipelago di Fernando de Noronha, nello stato brasiliano di Pernambuco.

Il video del morso subito virale

Tayane ha mostrato i segni del morso sulla gamba durante un’apparizione al programma televisivo brasiliano Encontro, affermando che il dolore causato dall’attacco dello squalo era “molto forte”, ma non paralizzante. Il momento dell’incidente è stato filmato all’inizio di gennaio e si è rapidamente diffuso online, diventando virale in poche ore.

Parlando in TV, Tayane ha spiegato perché avesse rimosso la benda che copriva la ferita poco prima dell’intervista: “Ho tolto la benda lunedì perché la ferita aveva bisogno di respirare”.

L’aiuto dell’amica dermatologa

Tayane ha anche raccontato che il primo soccorso è stato prestato subito dopo l’attacco dalla sua amica Caroline Pereira, una dermatologa che si era immersa con lei e che continua a monitorare il trattamento. “Al momento del morso, ero con la mia amica Caroline, che è una dermatologa. È stata lei a prestarmi il primo soccorso e mi sta ancora aiutando durante la convalescenza”.

I medici hanno utilizzato solo due punti di sutura a causa del rischio di contaminazione, consentendo alla ferita di guarire dall’interno verso l’esterno, utilizzando una tecnica nota come “avvicinamento dei bordi della ferita”. Tayane ha affermato tutto sta procedendo bene e che la ferita mostra buoni segni di guarigione.

Uno squalo solitamente tranquillo

L’analisi del video e le ricerche successive all’incidente hanno confermato che l’animale coinvolto era uno squalo nutrice, una specie considerata generalmente tranquilla e senza una storia significativa di attacchi agli esseri umani.

Dal canto suo, Tayane ha aggiunto di aver seguito tutte le istruzioni fornite dalla sua guida durante l’immersione e ha descritto lo squalo come lungo tra i due e i tre metri.

Le autorità ambientali hanno confermato l’apertura di un’indagine sulle circostanze dell’incidente e hanno ribadito l’avvertimento di fare sempre molta attenzione quando si interagisce con la fauna marina.