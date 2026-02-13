Un semplice blocco di pietra può raccontare storie sorprendenti, soprattutto quando porta incisi i segni lasciati da mani vissute diversi secoli fa. È quello che è accaduto nei Paesi Bassi, dove un oggetto apparentemente anonimo conservato in un museo si è rivelato essere qualcosa di molto più affascinante: un antico gioco da tavolo romano di cui si erano completamente perse le regole. Per decenni quella lastra calcarea, segnata da linee e graffi misteriosi, è rimasta un enigma per gli studiosi.

Il gioco da tavolo romano ritrovato nei Paesi Bassi

La scoperta ruota attorno a una pietra incisa rinvenuta nella città di Heerlen, nel sud-est dei Paesi Bassi, che in epoca romana era conosciuta come Coriovallum. Il reperto, largo circa venti centimetri e realizzato in pietra calcarea presenta un rettangolo attraversato da linee diagonali e segni che formano una figura simile a un ottagono allungato. A prima vista poteva sembrare un semplice elemento architettonico o un oggetto decorativo, ma l’usura concentrata in punti specifici ha suggerito tutt’altro.

L’interesse scientifico per questo manufatto è cresciuto quando il ricercatore Walter Crist, specializzato nello studio dei giochi antichi, lo ha notato durante una visita a un museo olandese nel 2020. La disposizione delle incisioni ricordava chiaramente una superficie di gioco, ma non corrispondeva a nessuno schema noto Inoltre, le diverse profondità delle scanalature indicavano un uso ripetuto in specifiche direzioni, come se le pedine avessero seguito percorsi precisi nel corso di numerose partite.

Secondo gli studiosi, il gioco apparteneva alla categoria dei cosiddetti “giochi di blocco”, in cui lo scopo principale è limitare o impedire i movimenti dell’avversario, un meccanismo che ricorda in parte il tris o alcuni giochi strategici nordici molto più recenti. Ciò che rende il reperto particolarmente significativo è l’assenza di descrizioni nei testi antichi: non esistono fonti scritte che menzionino questo passatempo, segno che poteva trattarsi di un gioco quotidiano, diffuso ma poco considerato dalle cronache ufficiali. Proprio per questo gli studiosi lo hanno battezzato Ludus Coriovalli, cioè “il gioco di Coriovallum”, in omaggio al luogo in cui veniva praticato quasi duemila anni fa.

L’aiuto dell’intelligenza artificiale per decifrare il gioco

Ricostruire le regole di un gioco senza istruzioni né testimonianze dirette è una sfida enorme. In questo caso, però, la tecnologia ha fornito un aiuto decisivo. Il team di ricerca ha utilizzato un sistema di intelligenza artificiale capace di simulare partite virtuali tra due giocatori digitali, testando oltre cento possibili set di regole ispirati ad altri giochi europei, antichi e moderni. Ogni variante è stata giocata centinaia o migliaia di volte, permettendo di osservare quali movimenti producevano schemi di usura simili a quelli presenti sulla pietra.

Parallelamente, scansioni tridimensionali ad alta precisione hanno permesso di analizzare nel dettaglio graffi e solchi, evidenziando quali zone fossero state utilizzate più frequentemente. Incrociando questi dati con le simulazioni, i ricercatori hanno individuato un gruppo ristretto di regole compatibili con le tracce reali. Tutte conducevano a un’unica conclusione: il gioco apparteneva effettivamente alla famiglia dei giochi di blocco.

L’utilizzo dell’Intelligenza artificiale apre a nuove prospettive per l’archeologia, mostrando come l’intelligenza artificiale possa contribuire a interpretare oggetti del passato quando mancano fonti dirette.