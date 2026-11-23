Momenti di paura in un complesso residenziale destinato alla polizia quando una leonessa è stata avvistata vagare nelle aree comune. La sua comparsa inattesa ha allarmato i residenti della zona, scatenando il panico nel vicinato.

L’episodio si è verificato nel villaggio di Sarkeshwar, nell’India occidentale), e il relativo vvideo, registrato con le videocamere di sicurezza, è rapidamente diventato virale.

Secondo quanto riferito, il distretto di Amreli ospita da tempo leoni asiatici. In passato, questi animali restavano confinati principalmente nelle aree forestali o in terreni demaniali; tuttavia, negli ultimi anni, gli avvistamenti nei centri abitati sono diventati più frequenti, sollevando timori per la sicurezza delle comunità locali.

Il distretto di Amreli rientra nell’area di espansione dell’habitat dei leoni asiatici provenienti dalla riserva di Gir. Spesso, i leoni si spingono nei villaggi e negli insediamenti residenziali vicini alla ricerca di cibo e acqua. Tali incontri vengono segnalati con crescente frequenza lungo la costa di Saurashtra, evidenziando una sovrapposizione sempre più marcata tra gli spazi frequentati dall’uomo e quelli della fauna selvatica nella regione.

Video tratto da: IPA / KameraOne