Aiuto! Dal bagno spunta un pitone di tre metri

Quando andare in bagno è un pericolo: un bambino si stava avvicinando al suo water della sua casa di Tangerang, in Indonesia, quando improvvisamente un grosso pitone è emerso dal tubo di scarico.

Il padre, Arbiyanto Ardi, preoccupato, ha sentito il figlio urlare ed è corso in bagno, dove ha filmato il rettile di circa tre metri. Il serpente ha cercato di fuggire nelle tubature ma è rimasto incastrato e la famiglia ha così chiamato parenti e vicini per liberarlo appena possibile.

Alla fine sono riusciti ad attirarlo con un pulcino vivo legato a un laccio, ma è uscito solo fino al collo prima che il corpo rimanesse bloccato. Dopo diverse ore di tentativi, il gruppo è comunque riuscito a ‘estrarre’ il serpente, per poi rilasciarlo in aperta campagna, lontano dalle abitazioni.

I pitoni spesso si avventurano nelle zone residenziali delle città indonesiane in cerca di cibo, soprattutto durante la stagione calda, quando i loro habitat naturali vengono alterati e, inseguendo i topi, capita che si infilino nel sistema fognario, da cui poi provano ad uscire attraveoo le aperture fornite dal bagni delle abitazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne