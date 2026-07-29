Aiuto! Un polpo in faccia: la lotta col pescatore è incredibile

Altro che orche e squali: un pescatore ha dovuto lottare a lungo prima di liberarsi di un polpo che gli si era attaccato alla faccia.

Il polpo che non molla

Tutto nasce al largo della costa dell’isola di Puerto Princesa a Palawan, nelle Filippine, quando all’amo del pescatore Jesser Cervantes abbocca un polpo piuttosto aggressivo: nelle immagini si vede Jesser seduto a bordo di una piccola imbarcazione di legno mentre cerca disperatamente di staccare il polpo che si contorce dal suo viso il 10 luglio.

L’animale allarga i suoi tentacoli sul viso del pescatore, con le sue potenti ventose che si aggrappano saldamente alla sua pelle mentre Jesser lotta per staccarle una ad una. Nonostante i ripetuti tentativi, il tenace cefalopode si rifiuta di mollare la presa, costringendo l’uomo ad afferrare un pezzo di bambù tagliato e a picchiettare ripetutamente la creatura nel tentativo di allentare la sua presa.

Dopo diversi istanti di lotta con l’animale marino, il pescatore riesce finalmente a staccarlo dal viso e a calarlo in acqua, riprendendo finalmente fiato dopo l’estenuante lotta.

“Il polpo che ho catturato era molto difficile da maneggiare. Mi ha quasi lacerato la faccia”, ha raccontato Jesser, che ha spigato come di questo tipo siano sorprendentemente comuni durante le sue battute di pesca e che molti polpi reagiscono allo stesso modo dopo essere stati catturati.

I polpi, tenaci e intelligenti

I polpi sono noti per la loro notevole intelligenza, le potenti ventose e il corpo flessibile, che permettono loro di aderire saldamente a rocce, prede e praticamente a qualsiasi superficie incontrino.

Le loro ventose possono quindi generare una presa sorprendentemente forte, rendendo difficile rimuoverli senza staccare con cura ogni singolo braccio. Per informazioni, chiedere a Jesser…

Video tratto da: IPA / KameraOne