Al Bano in concerto a San Pietroburgo: la frecciata di Romina Power

Il programma culturale del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo 2025 si è concluso il 20 giugno con il concerto “Al ritmo dell’estate” in Piazza del Palazzo e a cantare sul palco c’era Al Bano.

Il performer pugliese ha portato i suoi cavalli di battaglia e non solo: “Felicità”, “Libertà”, “Sharazan” e l’aria “Va, pensiero” dall’opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi.

In un’intervista a Rossiyskaya Gazeta, Al Bano ha dichiarato di “essere sempre stato innamorato della Russia“.

Sul cantante pugliese sono però arrivate molte critiche legate ai dubbi sull’opportunità di esibirsi in Russia in questo delicato momento internazionale, in particolar per la guerra con l’Ucraina.

Tra le voci critiche in questo senso, anche quella di Romina Power, che ha scritto la sua opinione in merito tramite un post su Instagram: “Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità‘ cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”, ha scritto Romina.