Una valigetta che conterrebbe i codici nucleari russi è stata mostrata pubblicamente a Shenzhen, dove i leader mondiali sono riuniti per il vertice regionale dell’Apec.
A trasportarla era un collaboratore del presidente Vladimir Putin, secondo quanto riferito dalla Cnn sulla base di un’interazione ripresa dai media statali russi.
La presenza della valigetta rappresenta un’insolita dimostrazione pubblica delle capacità nucleari di Mosca alla vigilia dell’incontro trilaterale tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump, un vertice senza precedenti tra i leader delle tre potenze dotate di armi atomiche.