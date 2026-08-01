Un uomo è sopravvissuto per pochi centimetri al crollo di un albero durante una violenta tempesta a Rio de Janeiro. Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano il passante fermo sul marciapiede nel quartiere di Tijuca, poi il movimento: pochi passi in avanti, proprio mentre il tronco cede alle sue spalle. I rami gli cadono intorno, lo sfiorano, ma non lo colpiscono in modo grave. L’uomo riesce ad alzarsi e viene subito aiutato dai lavoratori di un negozio vicino.

L’albero crolla alle sue spalle: salvo per pochi centimetri

La scena è durata pochi secondi e sarebbe potuta finire in modo drammatico. Il passante era fermo sul marciapiede quando l’albero, piegato dalla forza del vento, è precipitato sulla strada. Nel filmato si vede il tronco cadere alle sue spalle mentre rami e detriti invadono l’area in cui si trovava fino a un istante prima.

A rendere il salvataggio ancora più incredibile è il tempismo. L’uomo si muove appena prima del crollo, evitando l’impatto diretto. Subito dopo, alcune persone escono da un’attività commerciale per soccorrerlo e accompagnarlo all’interno. Secondo la ricostruzione, non avrebbe riportato ferite.

Dall’altra parte della strada c’era anche sua sorella, Fabiana Machado, che aveva attraversato pochi secondi prima. Sui social ha raccontato il panico di quei momenti, spiegando di aver pensato che il fratello fosse morto prima di vederlo rialzarsi. Episodi come questo, e come quello avvenuto in centro a Bolzano con un ferito, mostrano quanto il crollo di un albero possa trasformarsi in un pericolo improvviso e concreto.

La tempesta che ha colpito Rio de Janeiro

Il crollo è avvenuto il 29 luglio nel distretto di Tijuca, durante una tempesta che ha investito Rio de Janeiro con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. La forza del vento ha abbattuto centinaia di alberi, danneggiato la rete elettrica e provocato disagi ai trasporti, con problemi a treni, metropolitana e voli.

L’albero caduto sul marciapiede ha trascinato con sé anche un lampione, finito sulla strada insieme al tronco e ai rami. Quando le raffiche diventano così violente, le città possono trasformarsi in luoghi pieni di ostacoli mobili. Camminare sotto alberi, ponteggi o linee elettriche diventa rischioso anche per pochi metri. Ne è un esempio anche la tempesta di vento avvenuta a Napoli, con il crollo di un albero e di un’impalcatura.

Il bilancio più grave del maltempo

La stessa ondata di maltempo ha avuto conseguenze tragiche in altre zone del Brasile. Due persone sono morte nel quartiere di Santa Teresa per il crollo di un muro. Altre tre persone sono morte folgorate a Cidade de Deus nelle prime ore di giovedì, e la polizia civile sta indagando per capire se il vento abbia spezzato un cavo dell’alta tensione. Una quarta persona è rimasta gravemente ferita. La tempesta ha colpito anche la costa: un pescatore risulta disperso ad Angra dos Reis. Nella stessa giornata il maltempo ha provocato morti, feriti, blackout e gravi danni.

Cosa fare quando il vento diventa pericoloso

In presenza di raffiche molto forti, la prima regola è evitare di sostare sotto alberi, cartelloni, impalcature, pali o strutture leggere. Anche un oggetto apparentemente stabile può cedere quando il vento supera determinate soglie. Se ci si trova in strada, è meglio cercare riparo in un edificio sicuro e non fermarsi vicino a vetrate o elementi che potrebbero rompersi.

In auto, conviene rallentare, mantenere distanza di sicurezza ed evitare sottopassi allagati o zone con rami sulla carreggiata. Se la situazione peggiora, fermarsi in un punto sicuro può essere più prudente che continuare a guidare. In casa, invece, è utile chiudere finestre e balconi, rimuovere oggetti dai terrazzi e seguire le indicazioni diramate da Comuni e Protezione Civile.