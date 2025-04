Un evento straordinario ha attirato l’attenzione della comunità scientifica e degli appassionati di botanica: un esemplare di Wollemia, conosciuto anche come “l’albero dei dinosauri”, ha prodotto i suoi primi frutti in un giardino inglese. Questa pianta, risalente all’epoca dei dinosauri, era considerata estinta fino alla sua riscoperta negli anni Novanta.

La storia del Wollemi Pine che ha fatto i frutti in un giardino inglese

Nel Lost Gardens of Heligan, una storica tenuta botanica in Cornovaglia, è avvenuto un fatto che ha sorpreso i botanici: un esemplare di Wollemi Pine ha prodotto i suoi primi frutti. Piantato circa dieci anni fa, l’albero ha raggiunto una fase di maturità sufficiente per sviluppare coni maschili e femminili. Grazie a condizioni climatiche favorevoli e a una cura costante, quest’anno è avvenuta la fecondazione naturale, culminata nella comparsa dei frutti.

La Wollemia è una specie dioica, cioè possiede strutture riproduttive separate su individui diversi o, in alcuni casi, sulla stessa pianta. Nei Lost Gardens of Heligan è presente più di un esemplare, aumentando così la probabilità di incrocio e fruttificazione. Questo risultato è particolarmente importante perché dimostra che la Wollemia può adattarsi e riprodursi anche lontano dal suo habitat naturale.

La storia del Wollemi Pine è legata a un’eccezionale scoperta avvenuta nel 1994, quando il ranger David Noble individuò alcuni esemplari in una remota gola del Wollemi National Park, a circa 150 km da Sydney. Prima di allora, la pianta era conosciuta solo attraverso fossili risalenti a 200 milioni di anni fa. La scoperta ha avuto un enorme impatto sulla botanica mondiale, paragonabile a quella del celacanto nell’ambito della fauna marina.

Da allora, diversi esemplari di Wollemia sono stati coltivati in giardini botanici di tutto il mondo, sia per garantire la sopravvivenza della specie sia per proteggere gli esemplari selvatici da minacce come le malattie e gli incendi. La fruttificazione nei Lost Gardens of Heligan è una dimostrazione tangibile del successo di questi sforzi di conservazione.

Secondo gli esperti del giardino, le temperature più calde registrate negli ultimi anni potrebbero aver favorito la maturazione dell’albero, creando un ambiente più simile a quello preistorico in cui la Wollemia prosperava. Questo evento permette anche nuove speranze di riproduzione naturale in altre aree del mondo, rendendo la Wollemia non solo un simbolo di sopravvivenza, ma anche di rinascita.

Cos’è la Wollemia e perché è l’albero dei dinosauri

La Wollemia è un genere di conifere appartenente alla famiglia delle Araucariaceae. Prima della sua riscoperta, si credeva che fosse estinta da almeno due milioni di anni. I fossili indicano che piante simili esistevano già nel periodo Giurassico, quando enormi dinosauri dominavano il pianeta. Per questa ragione, la Wollemia viene spesso definita “l’albero dei dinosauri”.

Dal punto di vista botanico, la Wollemia presenta caratteristiche uniche. I suoi rami si sviluppano in modo regolare attorno al tronco, e la corteccia ha un aspetto molto particolare. Le foglie sono piatte e disposte in file opposte, creando un effetto visivo inconfondibile. I coni femminili e maschili crescono separatamente e sono essenziali per la riproduzione sessuata della pianta.

La popolazione naturale di Wollemia è estremamente ridotta e confinata a poche valli segrete nel Wollemi National Park. Per proteggerla, le autorità australiane hanno adottato misure rigorosissime: la posizione esatta delle piante selvatiche rimane segreta e l’accesso è strettamente controllato. Il rischio principale è rappresentato da patogeni come il Phytophthora cinnamomi, un fungo letale che può distruggere intere popolazioni di piante.