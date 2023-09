L’albero di giada, conosciuto anche come Crassula ovata, è molto diffuso negli appartamenti. Il suo aspetto e le sue dimensioni, infatti, lo rendono perfetto per qualsiasi tipo di soluzione indoor. È caratterizzato da tanti tronchi, rami robusti e foglie succulente.

Alle volte viene coltivato e potato in maniera tale da sembrare un bonsai. Con il passare del tempo acquisisce una personalità che lo rende davvero speciale. Se poi si considera che è anche facile da coltivare, non ci sono controindicazioni per non metterlo nella lista delle prossime piante da comprare.

Il significato porta fortuna dell’albero di giada

L’albero di giada è anche un’ottima idea regalo, in Cina infatti è considerato un porta fortuna, fonte di prosperità e ricchezza. Non a caso, volgarmente, viene chiamato l’albero dei soldi.

Ancora meglio è se si riceve in regalo o se si decide di acquistarlo per casa propria. Le buone notizie e il denaro arriveranno sicuramente. Può essere una buona soluzione per coniugare arredamento e speranze.

Quanto può crescere un albero di giada

Se l’albero di giada vive in un appartamento, arriva a un’altezza di circa 60 centimetri. In inverno, poi, regala dei fiori bianchi o rosa che – in contrasto con le temperature rigide – mettono certamente di buon umore e regalano un tocco di primavera.

Per poterli ammirare si devono attendere circa dieci anni, ma nel frattempo si può godere della bellezza delle foglie spesse, ovali e lunghe circa cinque centimetri. Sono di un verde giada intenso, da qui il nome, che alle volte tende al rosso. È un pianta succulenta come l’aloe vera.

Dove va posizionato l’albero di giada in appartamento

L’albero di giada ha bisogno di un ambiente luminoso, se le temperature sono miti è possibile spostarlo all’esterno. Durante la fioritura deve essere concimato con un fertilizzante specifico per piante grasse, in maniera tale che riceva le sostanze nutritive di cui necessita.

Quanta acqua bisogna dare alla Crassula ovata

Questa pianta ha bisogno di acqua con regolarità, circa una volta a settimana. L’importante è assicurarsi che nel sottovaso non ristagni acqua. Questo infatti potrebbe far marcire le radici e farla morire. Al di là della regola di base, è importante controllare la terra prima di darle l’acqua: deve essere asciutta. Si tratta di una prassi che vale per molte piante, una fra tutte quella di limone.

Perché cadono le foglie: i problemi più comuni

Se i bordi delle foglie sono rossi vuol dire solo che sta ricevendo troppa luce. Se invece l’albero di giada comincia a ingiallirsi potrebbe avere ricevuto una quantità eccessiva di acqua. Le foglie secche cadono da sole, ma se ne notiamo una quantità considerevole è un segno che indica stress.

Inoltre, bisogna fare attenzione alla cocciniglia. Si tratta di insetti bianchi che si trovano nel retro delle foglie. Un’altra minaccia sono gli acari: si riconoscono perché la foglia viene ricoperta da una sorta di tela sottile. In entrambi i casi basta pulire le parti interessata con un batuffolo di cotone imbevuto di insetticida con acidi grassi oppure oli vegetali.

Quanto costa un albero di giada in vaso

Il costo di questa pianta varia in base alle dimensioni. Di norma, il prezzo si muove in un range che va da un minimo di 6 euro a un massimo di 40. Il consiglio è quello di affidarsi a vivai specializzati e farsi consigliare l’esemplare migliore in base al rapporto qualità-prezzo.