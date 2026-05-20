Alessandra Mussolini è un personaggio che, in un modo o nell’altro, lascia il segno. Protagonista della politica con il suo spirito battagliero, è riuscita a conquistare anche il pubblico televisivo con diverse partecipazioni a programmi Tv e reality, fino al trionfo al Gf Vip 2026. Ma la vita e la carriera dell’ex deputata è ricca di esperienze e curiosità, a partire dalla parentela famosa con Sophia Loren fino al disco pubblicato in Giappone.

Chi è Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è nata il 30 dicembre 1962 a Roma da due genitori entrambi con cognomi importanti. Il padre era il pianista Romano Mussolini, quartogenito di Rachele Guidi e del dittatore fascista Benito Mussolini, la madre è Maria Scicolone, sorella minore dell’attrice Sophia Loren.

Proprio su un set con la zia Loren, Alessandra ha esordito al cinema a 14 anni nel film di Ettore Scola “Una giornata particolare”. Negli anni ’80 ha condotto un’edizione di Domenica In con Pippo Baudo e preso parte a diverse pellicole famose come “Il tassinaro” con Alberto Sordi e “Noi uomini duri” con Renato Pozzetto ed Enrico Montesano.

Sempre nei primi anni ’80, la giovane Mussolini ha posato anche per servizio fotografico di nudo per Playboy e per Excelsior. Pochi però sanno che Alessandra è diventata particolarmente famosa in Giappone dove, nel 1982 ha realizzato uno spot televisivo per la Casio e ha inciso due singoli musicali in lingua giapponese (Love Is Love e Tokyo Fantasy), prendendo parte all’11ª edizione del Tokyo Music Festival, in cui vinse il “premio d’argento”.

I due brani sono stati poi raccolti nell’album Amore pubblicato nell’agosto 1982 assieme ad altre canzoni. L’LP, uscito solo in Giappone, è una rarità introvabile nel mercato collezionistico e nel 2000 una copia è stata venduta a Londra per 10 milioni di lire.

La carriera politica

Nei primi anni ’90 Alessandra ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla politica. Nel 1992 è diventata deputata nelle liste del Movimento Sociale Italiano, successivamente ha favorito l’alleanza tra Msi e Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 1994. Con il Polo delle Libertà è stata vicepresidente della commissione Affari sociali, nel frattempo si è laureata in medicina e chirurgia.

Confluita in Alleanza Nazionale, allo scioglimento dell’Msi, è tornata a essere deputata nel 1996 e poi rieletta nel 2001. Nel 2003 ha rotto con il partito dopo che il fondatore di AN, Giancarlo Fini, durante un viaggio in Israele, disse che il fascismo “è stato parte del male assoluto del XX secolo”.

Poco dopo la rottura con AN, insieme a Luca Romagnoli, Adriano Tilgher e Roberto Fiore, ha fondato un nuovo partito di destra: Libertà di Azione poi diventato Azione Sociale, che confluisce assieme ad altri movimenti di estrema destra nel cartello elettorale Alternativa Sociale.

Alle elezioni europee 2004, Alessandra Mussolini è stata eletta europarlamentare. Nel 2008 è tornata a essere deputata dopo essersi candidata nelle liste de Il Popolo della Libertà. Sempre con il Pdl è poi diventata senatrice nel 2013 e l’anno successivo è stata di nuovo europarlamentare.

Il successo in Tv e la vita privata

Dal 2020 Alessandra Mussolini si è allontanata dalla politica ed è tornata protagonista in Tv. Ha preso parte come concorrente alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle, classificandosi terza in coppia con il ballerino Maykel Fonts.

Poi ha partecipato a Il cantante mascherato ed è tornata come opinionista a Ballando. Nel 2022 ha preso parte alla prima e unica edizione di Nudi per la vita e alla 12esima di Tale e quale show. Nello stesso periodo, è stata spesso ospite e opinionista di Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e Domenica In.

Nel novembre 2022 è ritornata automaticamente a essere eurodeputata subentrando ad Antonio Tajani, eletto al Parlamento italiano. Nel 2024 Mussolini ha scritto il libro Il gioco del buio nel quale racconta la storia dei suoi genitori e i suoi ricordi d’infanzia e nel 2025 ha dato alle stampe Benito. Le rose e le spine, libro che racconta la vita di Benito Mussolini attraverso lo sguardo della moglie.

Nel 2026 ha invece partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip vincendo il reality. Sposata dal 28 ottobre 1989 con Mauro Floriani, allora ufficiale della Guardia di Finanza, la coppia ha avuto tre figli: Caterina (1995), Clarissa (1997) e Romano (2003). Quest’ultimo è un calciatore in Serie A.