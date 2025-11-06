Nel marzo 2025, le acque dell’Australia meridionale hanno cominciato a trasformarsi a causa di una massiccia fioritura di alghe tossiche. Si tratta di una minaccia che sta mettendo a rischio una vasta porzione di costa. Come se non bastasse, poi, c’è il pericolo concreto che non rimanga un problema isolato, ma che invada il resto del mondo.

La protagonista principale è la microalga Karenia mikimotoi, nota per la sua capacità di produrre tossine che attaccano i pesci. Adesso, però, in condizioni estreme, sta oltrepassando ogni previsione. Secondo alcune stime, l’area interessata è enorme: pari a oltre 4.400 chilometri quadrati, paragonabile a quella di uno Stato intero.

Perché le alghe tossiche australiane sono così pericolose

Perché delle alghe, che normalmente fanno parte dell’ecosistema marino, possono diventare tossiche e minacciare gli equilibri del pianeta intero? Gli scienziati indicano tre fattori chiave che si sono combinati come gli ingredienti di una tempesta perfetta. Si tratta di acque insolitamente calde (a causa di ondate marine di calore e cambiamenti climatici), elevate concentrazioni di nutrienti (provocate dal ruscellamento agricolo o da condizioni idrologiche particolari) e condizioni marine stabili, poco mosse dal vento, che favoriscono lo sviluppo incontrollato dell’alga.

Le conseguenze sono devastanti: migliaia di animali marini — pesci, razze, polpi, crostacei, persino delfini — sono stati trovati morti in massa sulle spiagge o in acqua. Le barriere ecosistemiche che normalmente filtrano nutrienti e stabilizzano l’ambiente marino (come la posidonia o il kelp) stanno subendo gravi danni, compromettendo la resistenza dell’intero sistema.

Un aspetto particolarmente urgente da affrontare è la dimensione globale che sta assumendo la diffusione delle alghe tossiche. Questa fioritura non può essere considerata un’eccezione locale. Il modello individuato dagli scienziati, infatti, è applicabile in moltissime altre aree del mondo. Come sottolineano i ricercatori, “se non agiamo, eventi come questo saranno sempre più frequenti”.

Come bloccare un evento che potrebbe essere devastante

Una domanda è d’obbligo: cosa si può fare? La risposta è doppia: a breve termine, servono sistemi di monitoraggio in tempo reale, interventi rapidi sulle fonti di nutrimento e protezione delle specie più vulnerabili. A lungo termine, invece, è imprescindibile affrontare il riscaldamento globale, ridurre l’immissione di nutrienti nei mari e ripristinare gli habitat marini danneggiati.

Inoltre il colpo economico per le comunità costiere non è indifferente. Settori come la pesca, l’acquacoltura, il turismo balneare stanno affrontando perdite gravissime, mentre le spiagge diventano luoghi in cui camminare fra carcasse e un’aria irrespirabile. Per questo motivo, molte aree sono già interdette e le autorità mettono in guardia contro il contatto con acque scolorite o schiume sospette.

In definitiva, si è creata una combo micidiale che va bloccata a tutti i costi, per il bene dell’ambiente. Un fenomeno naturale si trasformato in disastro ambientale dalle condizioni anomale. Ecco perché, più che una singola emergenza locale, è diventato un vero campanello d’allarme per le acque di tutto il mondo. Le coste del Sud Australia ne sono oggi il teatro più compromesso, ma il messaggio è rivolto a tutti i Governi del pianeta. Prima che sia troppo tardi, sarebbe saggio correre ai ripari e agire in ottica preventiva: come sempre la migliore delle cure possibile.