I social network sono dei veri catalizzatori di contenuti virali. E il video degli alieni a Miami non poteva non entrare nel meccanismo che si basa sulla curiosità spasmodica degli utenti. In questo caso, il documento riprenderebbe una “figura aliena” gigante. L’inquadratura dall’alto mostrerebbe una sagoma di tre metri che cammina davanti al Bayside Marketplace, un noto centro commerciale della città.

Si vedono anche 60 volanti della polizia arrivare a sirene spiegate. Un dettaglio che contribuisce alla diffusione della notizia, ma che non la rende certamente vera. Questa è una di quelle che vengono definite fake news. Ed ecco spiegato perché.

Alieni a Miami in un centro commerciale: la storia del video

Il video sugli alieni a Miami non è certo il primo che diventa virale sul web. Un contributo di bassa qualità, ma che certamente solletica la curiosità degli internauti. Immagini sfocate e lontane, come già detto fatte dall’alto, riprendono una sagoma molto alta che cammina fra le auto della polizia.

Non tardano ad arrivare le ipotesi e le teorie del complotto: “Filmati alieni alti 3 metri all’esterno del Miami Mall, i media tacciono, i poliziotti stanno nascondendo tutto. Il traffico aereo è stato bloccato e non c’è stata nessuna copertura mediatica”, è il commento di un utente su X (ex Twitter).

In poco tempo diventa la prova inconfutabile della presenza di corpi alieni sulla Terra, che avrebbero scelto proprio la notte di Capodanno per palesarsi. Tuttavia, si tratta di una fake news: è solo un’ombra sull’asfalto e a dirlo è proprio la polizia. “Non c’erano alieni, UFO o ET. Nessun aeroporto è stato chiuso. Nessuna interruzione di corrente”, ha precisato il dipartimento.

“Ora c’è un video diventato virale di alieni di 8-10 piedi che camminano per Bayside”, ha aggiunto la polizia. “È solo una persona che cammina con un’ombra. C’è anche un’altra clip, è il video sfocato di tre agenti di polizia che camminavano uno accanto all’altro. Quindi possiamo confermare a tutti voi qui oggi che non ci sono alieni a Miami. Se ci fosse stata qualche creatura, gli ufficiali avrebbero tirato fuori le pistole, i fucili e si sarebbero nascosti dietro le auto”, ha concluso.

Perché è intervenuta la polizia e qual è la verità

Il motivo della presenza delle volanti è da attribuire a questioni di ordine pubblico e agli spari di fuochi d’artificio, non certamente per gli alieni a Miami. 50 minori, con “bastoni” e “materiale pirotecnico”, avrebbero creato numerosi disagi. Quello che sembra un extraterrestre non è altro che “l’ombra di una persona che cammina”. E poi: “Se si guarda l’inizio della clip, è possibile vedere la persona in fondo all’ombra” ha detto un agente di polizia. “Se ci fosse qualche creatura, io e gli altri ufficiali avremmo tirato fuori le armi mentre ci nascondevamo dietro le nostre macchine”, ma questo non è avvenuto.

Anche se sono state date spiegazioni esaustive per smentire la presenza aliena nella cittadina statunitense, ci sono ancora molti utenti che pensano ci siano UFO che si aggirano per le strade. Il potere delle fake news colpisce ancora e alimenta falsi miti.