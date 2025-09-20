Gli alieni potrebbero avere già la possibilità di captare le nostre comunicazioni spaziali. A dirlo è un nuovo studio condotto da un team di astronomi della Pennsylvania State University e del Jet Propulsion Laboratory della NASA, pubblicato su Astrophysical Journal Letters.

Secondo la ricerca, ogni volta che inviamo istruzioni a sonde o rover all’interno del Sistema Solare, una parte delle onde radio non viene assorbita dal bersaglio ma prosegue la sua corsa nello spazio, allontanandosi potenzialmente all’infinito. Questo significa che, se una civiltà extraterrestre si trovasse lungo la traiettoria dei nostri segnali, potrebbe intercettarli e rendersi conto della nostra presenza.

Come funzionano i nostri segnali nello spazio

La Deep Space Network (DSN) della NASA è la rete di antenne che consente di comunicare con veicoli spaziali oltre l’orbita terrestre, fino a Marte e oltre. Quando i ricercatori inviano un comando, ad esempio dire a un rover marziano di girare a sinistra o a una sonda di cambiare rotta, il segnale viene irradiato con una potenza enorme.

Gran parte dell’energia raggiunge l’obiettivo, ma inevitabilmente parte del fascio radio continua oltre. Così facendo, i nostri messaggi non restano confinati al Sistema Solare, ma si trasformano in tracce radio disperse nel cosmo.

Le probabilità di essere intercettati

Il team guidato dall’astronomo Pinchen Fan ha analizzato vent’anni di dati relativi alle trasmissioni della DSN. I risultati mostrano che, se una civiltà aliena si trovasse in un punto dello spazio da cui può osservare l’allineamento Terra-Marte, avrebbe ben il 77% di probabilità di essere colpita da uno dei nostri segnali radio.

Lo scenario ipotizzato non è a senso unico. Così come i nostri segnali possono essere captati da altri, anche noi potremmo cercare civiltà extraterrestri monitorando i sistemi stellari vicini. Siamo dunque sempre più vicini alla scoperta degli alieni? Sembrerebbe di sì.

Se altre società intelligenti stessero esplorando i pianeti del loro sistema, dovrebbero inviare segnali simili ai nostri. Osservando stelle con più pianeti in transito dalla nostra prospettiva, potremmo individuare comunicazioni radio analoghe. Il limite, sottolineano gli autori, è che “abbiamo iniziato a identificare sistemi con più esopianeti solo da pochi decenni”.

Il futuro delle ricerche con il telescopio Roman

La situazione potrebbe cambiare radicalmente con la prossima generazione di strumenti. La NASA si prepara al lancio del Nancy Grace Roman Space Telescope, che permetterà di individuare centinaia di migliaia di nuovi esopianeti. Secondo i ricercatori, questo amplierà enormemente l’area di ricerca per la vita intelligente: “Più sistemi planetari conosciamo, maggiori sono le possibilità di intercettare segnali simili ai nostri”.

Il concetto che non siamo solo noi a guardare il cosmo, ma anche il cosmo a guardare noi non è nuovo. Già con il programma SETI si è cercato di captare segnali provenienti da altre civiltà. La novità di questo studio, però, è la concretezza: non parliamo più di ipotetiche “fughe” dai nostri canali televisivi o radiofonici, deboli e dispersivi, ma di trasmissioni dirette, potenti e costanti inviate a sonde nello spazio.

Se da un lato ciò aumenta le possibilità che qualcuno possa individuarci, dall’altro offre una nuova strategia scientifica: cercare segnali simili provenienti da altre stelle. Lo studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters suggerisce che le nostre missioni spaziali potrebbero già rappresentare un “faro” radiofonico per eventuali civiltà extraterrestri. L’idea che gli alieni ci stiano ascoltando si inserisce in un contesto di scoperte sempre più frequenti sugli oggetti provenienti da lontano.

Con il progredire delle tecnologie e l’espansione delle nostre conoscenze sugli esopianeti, potremmo avere nuove possibilità di scoprire se davvero qualcuno, là fuori, ci sta ascoltando. Che gli alieni siano già sulle nostre tracce è ancora un’ipotesi, ma la scienza ora ci mostra che l’idea non è più solo fantascienza: è un calcolo di probabilità.