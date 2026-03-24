Nel calcio moderno, sempre più esposto alla lente dei social, basta poco per finire al centro delle critiche. Lo sa bene Alisha Lehmann, che negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sé non solo per le prestazioni in campo, ma anche per alcune dichiarazioni rilasciate alla BBC Sport. L’attaccante svizzera, oggi al Leicester City Women, ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione rispetto agli haters che da tempo mettono in dubbio la sua professionalità, accusandola di dedicare troppo tempo ai social.

Con milioni di follower tra Instagram e TikTok, Lehmann è infatti una delle calciatrici più seguite al mondo. Una popolarità che, però, spesso si trasforma in un’arma a doppio taglio. “Le persone pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare TikTok, ma non è così”, ha spiegato, sottolineando quanto il suo impegno sia totale. Dietro ai contenuti social, racconta, c’è una routine fatta di allenamenti intensi, disciplina e attenzione maniacale alle prestazioni. Un modo per ribadire che immagine e carriera sportiva possono convivere, senza che una escluda l’altra.

Nel corso dell’intervista, Lehmann ha anche spiegato i motivi che l’hanno portata a lasciare l’Italia dopo la breve esperienza col Como. Una scelta maturata in tempi rapidi: nonostante un contratto a lungo termine, dopo appena un mese la giocatrice ha capito che quel contesto non faceva per lei. Il richiamo dell’Inghilterra, dove aveva già costruito una parte importante della sua carriera, si è rivelato decisivo. “Lì il calcio è migliore e mi sento a casa”, ha dichiarato, motivando così il ritorno nella Women’s Super League.

Chi è Alisha Lehmann

Nata il 21 gennaio 1999 a Tägertschi, in Svizzera, Alisha Lehmann è oggi uno dei volti più riconoscibili del calcio femminile internazionale. Attaccante rapida e tecnica, si è distinta fin da giovanissima per le sue qualità offensive e per una personalità forte, dentro e fuori dal campo. Oltre al talento calcistico, a renderla celebre è stata anche la sua capacità di costruire un’identità digitale potente, che le ha permesso di raggiungere milioni di persone in tutto il mondo.

Ma ridurre Lehmann a una semplice calciatrice o “influencer del calcio” sarebbe un errore. Dietro i numeri dei social c’è infatti una professionista determinata, cresciuta con una forte etica del lavoro e una passione autentica per questo sport. Lei stessa ha raccontato come, soprattutto in passato, le critiche abbiano avuto un impatto emotivo importante, arrivando persino a farle mettere in discussione il proprio percorso. Con il tempo, però, ha imparato a gestire la pressione, trasformandola in uno stimolo per migliorarsi.

Una brillante carriera nel calcio

Il percorso di Alisha Lehmann nel calcio professionistico inizia molto presto. Dopo i primi passi nel FC Konolfingen, entra nel settore giovanile dello BSC Young Boys Frauen, dove sviluppa le sue abilità e attira l’attenzione degli addetti ai lavori. Il vero salto arriva nel 2016, quando debutta con la prima squadra, collezionando numeri importanti in termini di presenze e gol.

Le sue prestazioni le aprono le porte del calcio inglese, uno dei campionati più competitivi al mondo. Qui indossa le maglie di club come il West Ham United Women, l’Everton Women e l’Aston Villa Women, consolidando la sua reputazione come attaccante affidabile e dinamica. Dopo l’esperienza in Inghilterra, arriva anche la parentesi italiana con la Juventus Women e il Como, prima del ritorno definitivo oltremanica.

Parallelamente alla carriera nei club, Lehmann è una presenza costante nella nazionale svizzera, con cui ha partecipato a competizioni internazionali di alto livello come Europei e Mondiali. Il suo contributo ha confermato nel tempo il suo valore anche sul palcoscenico internazionale.