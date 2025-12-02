Un raro Champagne Dom Perignon annata 1961, servita alle nozze di Lady Diana con il Principe di Galles, ora Re Carlo III, nel 1981, sarà messa all’asta l’11 dicembre in Danimarca.
“La storia narra che esistano solo dodici magnum, e questa è una di quelle”, afferma Thomas Rosendahl Andersen, responsabile del reparto vini della casa d’aste danese Bruun Rasmussen.
Ipotizzando il potenziale acquirente della bottiglia, Andersen aggiunge: “potrebbe essere un collezionista di vini classici, che trova divertente avere questa bottiglia nella sua collezione, ma anche un collezionista di oggetti reali”. Si stima che la bottiglia valga tra le 500.000 e le 600.000 corone (tra 78.000 e 93.000 dollari USA).