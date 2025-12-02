VIDEO
Cerca video
UNCATEGORIZED 02 DICEMBRE 2025

All'asta rarissima bottiglia delle nozze di Lady Diana e del Principe Carlo

Un raro Champagne Dom Perignon annata 1961, servita alle nozze di Lady Diana con il Principe di Galles, ora Re Carlo III, nel 1981, sarà messa all’asta l’11 dicembre in Danimarca.

“La storia narra che esistano solo dodici magnum, e questa è una di quelle”, afferma Thomas Rosendahl Andersen, responsabile del reparto vini della casa d’aste danese Bruun Rasmussen.

Ipotizzando il potenziale acquirente della bottiglia, Andersen aggiunge: “potrebbe essere un collezionista di vini classici, che trova divertente avere questa bottiglia nella sua collezione, ma anche un collezionista di oggetti reali”. Si stima che la bottiglia valga tra le 500.000 e le 600.000 corone (tra 78.000 e 93.000 dollari USA).

All'asta rarissima bottiglia delle nozze di Lady Diana e del Principe Carlo
SUGGERITI
UNCATEGORIZED
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi