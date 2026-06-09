All'improvviso il terremoto: nonna rischia la vita per salvare il nipotino

Momenti di terrore in una casa di South Cotabo, nelle Filippine, durante il recente terremoto che ha investito il sudest asiatico, con una nonna che s’è precipitata nella casa della figlia per salvare il nipotino.

Nelle immagini delle telecamere di sicurezza si vede Floserfida Lagahit Lantin, 50 anni, che cerca disperatamente di raggiungere il piccolo Jace Simeon mentre la scossa di terremoto investe la casa.

La nonna ha provato in qualche modo a mettersi in salvo insieme al nipotino quando ha perso l’equilibrio a causa dell’intensificarsi del sisma, con i mobili che tremavano nella stanza.

Floserfida ha continuato a chiedere aiuto a gran voce e alla fine alcuni vicini sono arrivati alcuni vicini ad aiutarli.

Fortunatamente, tutto s’è concluso per il meglio: “Grazie a Dio stanno entrambi bene. Mia madre è rimasta traumatizzata, ma mio figlio è rimasto calmo per tutto il tempo”, ha dichiarato la mamma del bambino, Jenny Rose Simeon.

Video tratto da: IPA / KameraOne