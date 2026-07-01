Alla grigliata arriva l'ospite indesiderato: un giovane orso si 'serve' alla griglia

Una famiglia in vacanza nei pressi di Gatlinburg, nel Tennessee, ha ricevuto un ospite inatteso durante il proprio barbecue. Un giovane orso nero, evidentemente attirato dal profumo invitante, ha mostrato grande interesse per la carne che sfrigolava sulla griglia.
Il cucciolo s’è avvicinato e ha annusato con curiosità la griglia mentre la famiglia ha dovuto aspettare a debita distanza finché il simpatico predatore peloso non se n’è finalmente andato: non senza aver provato a ‘servirsi’ al barbecue con un bel pezzo di carne.
Video tratto da: IPA / KameraOne