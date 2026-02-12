La tecnologia è sinonimo di progresso ma non è immune da errori e, alle volte, può rivelarsi molto meno sicura di sistemi più antiquati. Il problema è l’interazione dei dispositivi elettronici e la capacità degli hacker di accedere e modificare impostazioni di telefoni, computer e persino delle automobili. Mentre il settore dell’automotive guarda sempre più all’elettrico e all’ibrido da un punto di vista di consumi, per quanto riguarda il sistema di accensione, chiusura e apertura dei veicoli ormai i sistemi di bordo sono quasi totalmente elettronici. LoJack, azienda leader globale nel recupero dei veicoli rubati, con oltre quarant’anni di esperienza, mostra come stia nascendo una criminalità organizzata che agisce con pianificazione meticolosa e strumenti degni di un hacker per far sparire le auto in pochi secondi.

Cosa sono i furti d’auto silenziosi

Secondo LoJack, i metodi “puliti”, ovvero che non lasciano tracce, per rubare una macchina sono i più diffusi.

Una delle tecniche più insidiose è il Jammer, ovvero l’uso degli inibitori di segnale (jammer). Questo tipo di furto avviene spesso nei parcheggi, il conducente scende, preme il pulsante del telecomando per chiudere l’auto e si allontana convinto di averla messa in sicurezza.

In realtà, il sistema ha bloccato la comunicazione tra la chiave e la vettura e l’auto rimane aperta così che i ladri possono accedervi liberamente senza forzare nulla.

Una modalità ancora più rapida è la clonazione della chiave. Questa tecnica prende forma con l’uso di dispositivi capaci di intercettare e amplificare il segnale delle moderne chiavi keyless.

In pratica i criminali riescono a generare una “copia digitale” in pochi secondi, spesso senza nemmeno avvicinarsi fisicamente al proprietario.

Infine c’è l‘attacco via porta OBD. Una volta all’interno dell’abitacolo con le tecniche precedenti e senza effrazioni, i ladri sfruttano la porta OBD (On-Board Diagnostics), la presa utilizzata dai meccanici per la diagnosi elettronica.

Collegando un device specifico, possono riprogrammare nuove chiavi vergini, disattivare l’immobilizer e neutralizzare l’antifurto di serie, consegnando il controllo totale del veicolo al malvivente.

Con questi metodi sono praticati i furti d’auto, cosiddetti silenziosi, che avvengono in brevissimo tempo e senza lasciare alcuna traccia dell’azione dei ladri.

Come difendersi dai furti d’auto silenziosi

Questo tipo di furto è diverso dalle varie truffe d’auto in circolazione, l’azienda LoJack segnala che, per difendersi, possono essere utili sistemi basati su radiofrequenze VHF in grado di trasmettere la posizione del veicolo anche in luoghi schermati, come container e garage sotterranei, e resistenti ai tentativi di disturbo del segnale GPS.

In pratica, per evitare di perdere definitivamente l’auto, può essere utile l’adozione di sistemi di tracciamento che lavorino in stretta sinergia con le forze dell’ordine.

Riguardo alla tecnica del jammer, invece, bisogna ricordarsi di controllare sempre manualmente, dopo aver chiuso la vettura col telecomando, che la portiera non si apra. Il semplice lampeggiare delle quattro frecce non significa che l’auto è chiusa. Se possibile, è meglio parcheggiare l’auto in un luogo sorvegliato da telecamere o controllato da un servizio di vigilanza.

Inoltre si possono adottare sistemi di antifurto satellitari con funzioni anti jamming che riconoscono l’offuscamento delle comunicazioni, bloccando il veicolo e facendo partire l’allarme o valutare l’installazione dei classici antifurti meccanici, che non subiscono l’effetto del jammer.