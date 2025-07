Le acque cristalline del Salento stanno diventando il teatro di un fenomeno che preoccupa turisti, bagnanti e comunità locali: la proliferazione di meduse lungo le coste pugliesi. Centinaia di segnalazioni sono arrivate da località come Santa Maria di Leuca, Tricase Porto e Marina di Marittima. Il protagonista di questa “invasione silenziosa” è la Pelagia noctiluca, una medusa dai toni violacei che, oltre a essere visivamente affascinante, è anche tra le più urticanti del Mediterraneo. A peggiorare la situazione contribuiscono diversi fattori ambientali, primo fra tutti l’aumento delle temperature marine, segno tangibile del cambiamento climatico in atto. Ma non è solo colpa del caldo: anche la sovrapesca e l’inquinamento giocano un ruolo determinante in questo delicato equilibrio.

Allarme meduse in Puglia

La costa pugliese si ritrova a fare i conti con una presenza massiccia di meduse, tale da scoraggiare anche i nuotatori più temerari. I recenti avvistamenti, concentrati in particolare nel Salento, mettono in evidenza una realtà ormai sotto gli occhi di tutti: il mare si sta popolando di specie che non solo alterano l’esperienza turistica, ma possono anche rappresentare un rischio per la salute. La Pelagia noctiluca, facilmente riconoscibile per il suo colore acceso e i lunghi tentacoli trasparenti, è responsabile di punture urticanti che possono causare bruciore, prurito e, nei casi più sfortunati, reazioni allergiche. Le autorità consigliano di evitare il bagno in presenza di numerosi esemplari, anche se in caso di contatto i rimedi sono piuttosto semplici. Nel frattempo, l’osservatorio di geofisica di Trieste ha messo a punto una app per raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini e mappare il fenomeno in tempo reale, nella speranza di gestire meglio le prossime ondate. Un tentativo tecnologico per fronteggiare un problema che ha radici molto più profonde. All base di questa emergenza il cambiamento climatico peggiorato dalle attività dell’uomo, che ha riscaldato le acque di tutto il mediterraneo. Nel quadro generale anche il fenomeno dell’overfishing (o surplus di pescato) e l’inquinamento giocano un ruolo importante in questa vicenda.

Qual è l’impatto per le comunità locali

L’invasione delle meduse non si limita a un fastidio stagionale: per le comunità locali si traduce in conseguenze economiche e ambientali non trascurabili. Le attività balneari, vera linfa vitale dell’economia pugliese, risentono della paura diffusa tra i turisti, molti dei quali evitano il mare pur di non rischiare punture molto dolorose. Ma l’allarme non riguarda solo i bagnanti. I pescatori in Puglia, ad esempio, denunciano sempre più spesso reti intasate, attrezzature danneggiate e una pesca sempre meno redditizia. Le meduse, infatti, competono con i pesci per il plancton e, in assenza di predatori naturali (spesso scomparsi a causa della pesca intensiva), continuano a moltiplicarsi senza controllo. Questo squilibrio rischia di alterare gli ecosistemi marini e ridurre la biodiversità. A lungo termine, l’effetto domino potrebbe compromettere la sostenibilità della pesca e della vita delle popolazioni costiere, facendo emergere l’urgenza di un ripensamento delle politiche ambientali e marine. In un contesto dove il turismo e la pesca rappresentano i principali motori economici, l’invasione delle meduse è un’emergenza da non sottovalutare.