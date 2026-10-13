Il morbillo torna a rappresentare una preoccupazione per la sanità pubblica in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. La ripresa dei contagi, dopo la flessione registrata nel 2025, riporta l’attenzione sull’importanza delle vaccinazioni e sulle conseguenze delle coperture insufficienti. Il fenomeno non riguarda soltanto i bambini: una parte significativa dei casi interessa adolescenti e adulti che non hanno iniziato o completato il ciclo vaccinale.

Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute a settembre 2026, nei primi cinque mesi dell’anno sono stati confermati in Italia 472 casi di morbillo, contro i 322 registrati nello stesso periodo del 2025. A questi si aggiungono 609 casi possibili o probabili, ancora da verificare.

Il quadro evidenzia una ripresa della circolazione virale che richiede attenzione, soprattutto nelle aree in cui la copertura vaccinale rimane lontana dai livelli raccomandati. Questa, infatti, è una malattia altamente contagiosa e può provocare complicanze anche gravi.

Italia prima in Europa per numero di casi

A confermare la gravità della situazione sono anche i dati europei. Secondo il rapporto mensile dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nel periodo compreso tra settembre 2025 e agosto 2026 l’Italia ha registrato 653 casi di morbillo, il numero più elevato tra i Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Seguono Bulgaria con 564 casi, Romania con 255 e Spagna con 230.

Il dato italiano assume particolare rilevanza se confrontato con la copertura vaccinale. L’obiettivo indicato dall’Oms è raggiungere almeno il 95% della popolazione con due dosi di vaccino, soglia necessaria per limitare la circolazione del virus e prevenire le epidemie.

In Italia, tuttavia, persistono differenze territoriali e fasce di popolazione insufficientemente protette. I dati del Ministero della Salute relativi al 2024 mostrano una copertura della prima dose del vaccino contro il morbillo pari al 94,77% nei bambini, mentre la seconda dose resta più distante dall’obiettivo raccomandato.

Allarme anche negli Stati Uniti: migliaia di contagi

La ripresa del morbillo non riguarda soltanto l’Europa. Negli Stati Uniti, il calo delle vaccinazioni e la diffusione della diffidenza verso i vaccini hanno contribuito a una nuova ondata di contagi. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, aggiornati all’8 ottobre 2026, sono stati confermati 4.080 casi dall’inizio dell’anno.

Il ritorno della malattia rappresenta un problema per un Paese che aveva raggiunto l’eliminazione della trasmissione endemica del morbillo nel 2000. La situazione americana dimostra quanto sia fragile il controllo di una malattia altamente contagiosa quando diminuisce la protezione della popolazione. Anche in presenza di sistemi sanitari avanzati, infatti, il virus può diffondersi rapidamente nelle comunità in cui molte persone non sono immunizzate.

Sintomi, complicanze e importanza della vaccinazione

Il morbillo si manifesta generalmente con febbre elevata, tosse, raffreddore, congiuntivite e una caratteristica eruzione cutanea. Sebbene venga spesso considerato una malattia tipica dell’infanzia, può colpire persone di qualsiasi età e provocare complicanze come polmonite ed encefalite. Nei casi più gravi può essere mortale.

Il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia rappresenta lo strumento principale per prevenire l’infezione. Secondo l’Istituto superiore di sanità, due dosi assicurano una protezione di circa il 97%. La vaccinazione è particolarmente importante anche per proteggere i neonati troppo piccoli per essere immunizzati e le persone che non possono ricevere il vaccino per specifiche condizioni mediche.

Per contenere la ripresa dei contagi, le autorità sanitarie raccomandano di verificare la propria situazione vaccinale e quella dei figli, rivolgendosi al medico o ai servizi vaccinali della propria Asl in caso di dubbi. Recuperare le dosi mancanti è fondamentale per colmare le lacune immunitarie e ridurre il rischio di nuovi focolai.

La ripresa del morbillo in Europa e negli Stati Uniti conferma quindi che la malattia non può essere considerata sconfitta. Senza coperture vaccinali adeguate, anche infezioni prevenibili possono tornare a rappresentare una seria minaccia per la salute pubblica.