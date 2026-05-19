Dopo la pandemia da Covid-19, il mondo continua a fare i conti con le conseguenze sanitarie, economiche e sociali lasciate dal virus. Eppure, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la lezione potrebbe non essere stata davvero imparata. L’Oms è tornata infatti a lanciare un nuovo allarme sulle future emergenze sanitarie, parlando di un pianeta sempre più vulnerabile di fronte alla diffusione di virus potenzialmente molto pericolosi. Gli esperti ribadiscono un concetto ormai condiviso dalla comunità scientifica: una nuova pandemia non è una possibilità remota, ma un evento considerato inevitabile nel lungo periodo.

Perché l’Oms ha lanciato un nuovo allarme sulle pandemie?

L’ultimo rapporto del Global Preparedness Monitoring Board, organismo legato all’Oms, descrive un quadro piuttosto preoccupante. Secondo gli esperti, il mondo si troverebbe oggi “in bilico”, ancora fragile e poco preparato ad affrontare nuove minacce infettive su larga scala. Le infezioni emergenti, spiegano gli specialisti, stanno diventando sempre più frequenti e spesso anche più gravi in termini di contagi e mortalità. L’allarme è arrivato in concomitanza con la 69esima Assemblea mondiale della salute, il vertice che riunisce gli Stati membri dell’Oms per discutere le strategie future dell’agenzia. Negli ultimi mesi, infatti, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dovuto affrontare una fase delicata legata alla ristrutturazione interna e alla riduzione dei finanziamenti dopo l’uscita degli USA, storico principale sostenitore economico.

A rendere ancora più tesa la situazione è stata la recente emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo le prime stime, il virus avrebbe già provocato circa un centinaio di morti tra le centinaia di persone contagiate. Le autorità sanitarie internazionali monitorano attentamente la situazione, soprattutto dopo le indiscrezioni riguardanti possibili cittadini americani entrati in contatto col focolaio. Sebbene il rischio globale venga ancora considerato basso, alcuni Paesi hanno adottato misure preventive, come la sospensione temporanea di alcuni servizi e controlli sanitari più rigidi.

Quali sono i virus più pericolosi per l’uomo

Tra i virus che continuano a preoccupare maggiormente gli esperti ci sono soprattutto quelli caratterizzati da un alto tasso di mortalità e dalla capacità di trasmettersi rapidamente tra animali ed esseri umani. Uno dei più letali resta la rabbia, malattia virale trasmessa principalmente attraverso il morso di animali infetti come cani, pipistrelli o volpi. Una volta comparsi i sintomi neurologici, il tasso di mortalità è vicino al 100%.

Grande attenzione continua poi a essere rivolta all’Ebola, virus che provoca febbri emorragiche molto aggressive e che può raggiungere livelli di mortalità superiori all’80%. Simili caratteristiche appartengono anche al virus di Marburg, altra infezione emorragica trasmessa principalmente dai pipistrelli della frutta africani.

Tra i patogeni sotto osservazione c’è anche l’influenza aviaria H5N1, considerata una delle possibili minacce pandemiche più concrete. Il virus colpisce soprattutto gli uccelli, ma negli ultimi anni sono aumentati i casi sporadici registrati anche nei mammiferi e nell’uomo. Nei casi più gravi può provocare polmoniti severe e insufficienza multiorgano, con tassi di mortalità che possono arrivare al 60%.

Gli scienziati monitorano inoltre virus emergenti meno conosciuti ma molto pericolosi, come Nipah e Hendra, entrambi collegati ai pipistrelli della frutta e capaci di causare gravi encefaliti e insufficienze respiratorie. Anche l’Hantavirus continua a essere osservato con attenzione, soprattutto per la sua capacità di provocare sindromi respiratorie acute potenzialmente mortali.

Quali nuove pandemie potrebbero scoppiare

Secondo molti esperti internazionali, la domanda non è più “se” arriverà una nuova pandemia, ma “quando”. L’Oms e diverse organizzazioni scientifiche ritengono infatti molto alta la probabilità che nei prossimi anni possa verificarsi un nuovo evento globale simile al Covid-19.

Tra i candidati più temuti restano i virus influenzali, in particolare i ceppi dell’influenza aviaria H5N1 e H5N2, che continuano a circolare tra gli animali e occasionalmente anche nell’uomo. Sotto osservazione ci sono anche nuovi coronavirus, inclusi alcuni ceppi individuati recentemente negli animali e ritenuti potenzialmente capaci di compiere il cosiddetto “salto di specie”.

A favorire la comparsa di nuove epidemie anche il cambiamento climatico che modifica gli ecosistemi e aumenta il contatto tra esseri umani e animali selvatici. Non meno grave la deforestazione e l’urbanizzazione accelerata che creano condizioni favorevoli alla diffusione di nuovi patogeni.