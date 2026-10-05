Una ricercatrice di 28 anni è morta dopo una grave polmonite, circa 200 persone sono sotto osservazione e quarantene sono state disposte in alcune strutture sanitarie. Dalla regione russa di Irkutsk, in Siberia, arrivano notizie che hanno fatto scattare l’allarme per un possibile caso di peste polmonare, tanto che anche la Casa Bianca sta seguendo gli sviluppi. Ma tra quanto riportato dai media locali e la versione ufficiale delle autorità russe resta una differenza fondamentale: la diagnosi di peste non è stata confermata e Mosca sostiene che la situazione epidemiologica sia stabile.

Allarme peste dalla Siberia dopo la morte di una ricercatrice

Al centro della vicenda c’è Daria Shipilova, ricercatrice di 28 anni che lavorava in un istituto specializzato nello studio della peste nella regione russa di Irkutsk. Secondo quanto riportato dai media locali, il 25 settembre la giovane avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l’agente patogeno della peste polmonare. Si tratta però di una ricostruzione giornalistica e non della conferma ufficiale delle autorità sanitarie russe.

Pochi giorni dopo l’incidente, Shipilova è stata ricoverata a causa di una grave polmonite. Le sue condizioni sono poi peggiorate e la ricercatrice è morta nella notte tra l’1 e il 2 ottobre.

Circa 200 persone sotto osservazione e le quarantene

Dopo la morte della ricercatrice sono state adottate misure precauzionali nella regione: le autorità locali hanno disposto quarantene in alcune strutture sanitarie e avviato controlli sulle persone che erano entrate in contatto con Shipilova. I contatti sottoposti a osservazione sarebbero circa 200.

Il governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev, ha dichiarato che le persone monitorate non presentavano sintomi della malattia e che i test effettuati avevano dato esito negativo. Sulla base delle informazioni rese disponibili, quindi, non risulterebbe confermata un’epidemia di peste in Siberia.

La Russia non conferma la peste polmonare

La versione ufficiale delle autorità sanitarie russe è infatti molto più prudente rispetto alle indiscrezioni circolate sulla stampa. La causa della morte di Daria Shipilova viene indicata come una “polmonite di eziologia ignota”, cioè una polmonite della quale non è stata ancora individuata con certezza l’origine.

Secondo quanto riferito dall’agenzia russa responsabile della salute pubblica, gli ulteriori accertamenti eseguiti non avrebbero inoltre individuato microrganismi riconducibili all’attività professionale della ricercatrice. Non c’è quindi, allo stato attuale, una conferma ufficiale che la 28enne abbia contratto la peste nel laboratorio in cui lavorava.

Anche la Casa Bianca monitora la situazione

Le autorità russe sostengono inoltre che la situazione epidemiologica nella regione sia stabile, mentre continuano a emergere ricostruzioni non sempre coincidenti da parte dei media locali sulle circostanze della morte e sulle misure preventive adottate.

La vicenda ha attirato attenzione anche fuori dalla Russia: la Casa Bianca, infatti, attraverso un funzionario dell’amministrazione statunitense, starebbe monitorando con molta attenzione le notizie provenienti dalla regione di Irkutsk, comprese quelle relative al sospetto caso di peste e alle quarantene adottate localmente.