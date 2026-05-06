Se parliamo di allergie stagionali alle piante, un tema tipico dei mesi centrali dell’anno, entriamo nel complesso mondo delle risposte immunitarie. Il nostro sistema immunitario è infatti una macchina sofisticata, progettata per difendere l’organismo dalle minacce esterne.

In alcuni casi, però, tende a reagire in modo eccessivo a sostanze che invece sono innocue, come il polline. È proprio qui che nascono le reazioni allergiche, una risposta sproporzionata a particelle che, per la maggior parte delle persone, non rappresentano alcun pericolo.

Le piante allergizzanti rilasciano nell’aria minuscoli granuli di polline, soprattutto durante i periodi di fioritura. Il vento li trasporta e noi li inaliamo, ma in soggetti predisposti, il sistema immunitario “interpreta” i granelli come un agente nocivo, attivando una risposta difensiva.

Il corpo produce anticorpi IgE specifici e questa reazione porta al rilascio di istamina, responsabile dei sintomi tipici delle allergie respiratorie e cutanee. Così le nostre giornate diventano una sinfonia di starnuti, prurito, lacrimazione e congestione nasale. Ma perché alcune piante causano ipersensibilità e altre no?

La risposta sta nella struttura dei pollini. Le piante anemofile, cioè quelle che si affidano al vento per l’impollinazione, producono grandi quantità di granelli leggeri e dispersibili. Al contrario, quelle entomofile, che contano sul lavoro degli insetti, producono un polline pesante e meno volatile, meno problematico per il nostro apparato respiratorio.

Quali sono le piante che creano più allergie

Una delle domande più frequenti sull’argomento è quali siano le piante responsabili delle allergie di stagione. Tra le principali troviamo:

graminacee (tra le più diffuse e allergizzanti);

betulla;

ambrosia;

olivo;

cipresso.

Tra queste, l’ambrosia è spesso considerata tra le piante più allergeniche in assoluto, grazie all’elevata produzione di polline e la sua capacità di diffondersi su grandi distanze. Ma anche le graminacee sono nella lista nera, in particolare nei mesi primaverili e estivi.

È importante sottolineare che non tutte le persone reagiscono allo stesso modo. La sensibilità individuale dipende da diversi fattori, tra cui la predisposizione genetica, l’ambiente in cui si vive e il livello di esposizione agli allergeni.

In altre parole, come vedremo di seguito, il sistema immunitario di alcuni soggetti risulta più incline a sviluppare una risposta allergica rispetto ad altri.

Allergia alle piante: perché alcune persone sono più sensibili

Non tutti sviluppano allergie alle piante, e questo porta a un’altra domanda frequente: perché alcuni soggetti si mostrano più sensibili? La risposta è multifattoriale. Come accennato, esiste una componente genetica importante.

Chi ha familiari allergici ha maggiori probabilità di sviluppare ipersensibilità. Ma a questo vanno aggiunti i fattori ambientali, come l’inquinamento, che possono amplificare la risposta immunitaria, rendendoci più reattivi.

Va ricordato che anche lo stile di vita gioca un ruolo: l’esposizione precoce a determinati allergeni, l’alimentazione e persino il microbiota intestinale possono influenzare la risposta immunitaria. Il nostro sistema di difesa, infatti, non è statico ma si adatta agli stimoli esterni.

Come comportarsi e ridurre i sintomi

Per gestire al meglio le reazioni alle piante, si dovrebbe innanzitutto conoscere il periodo di fioritura delle specie allergizzanti presenti nella propria zona. In rete possiamo monitorare i bollettini pollinici, così da limitare l’esposizione nei giorni più critici.

Ci sono poi anche alcune semplici precauzioni che possiamo seguire: