Pioggia intensa, raffiche di vento, mareggiate e neve sulle montagne: l’Italia affronta una nuova fase di maltempo, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare più volte nel giro di pochi giorni. Per giovedì 19 novembre 2026, la Protezione Civile ha segnalato criticità in undici regioni, mentre una perturbazione atlantica attraversa la Penisola accompagnata da venti di burrasca e precipitazioni localmente abbondanti. Tra venerdì e sabato è previsto un miglioramento, con schiarite su gran parte del territorio. La tregua, però, potrebbe durare poco: domenica 22 novembre è atteso un nuovo fronte perturbato, capace di riportare pioggia, vento e nevicate sui rilievi. Ecco quali zone sono maggiormente esposte e come potrebbe evolvere il tempo durante il fine settimana.

Allerta meteo del 19 novembre: le undici regioni interessate

La giornata di giovedì 19 novembre è caratterizzata dal passaggio di una perturbazione atlantica che interessa soprattutto il Centro-Nord e parte delle regioni tirreniche. Il sistema porta precipitazioni diffuse, accompagnate da un sensibile rinforzo dei venti.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in undici regioni. Il provvedimento interessa l’intero territorio di Umbria e Campania e alcuni settori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Le precipitazioni più consistenti sono previste tra il Levante ligure, l’alta Toscana, l’Umbria, il Lazio e l’alta Campania. Sui rilievi appenninici e apuani, dove le piogge possono essere accentuate dall’orografia, sono possibili accumuli particolarmente elevati. Il peggioramento interessa anche parte della Pianura Padana e le regioni nordorientali, prima di spostarsi progressivamente verso le aree centro-meridionali.

Venti di burrasca e mareggiate: dove sono previsti i fenomeni più intensi

L’avviso diffuso dalla Protezione Civile segnala venti forti o di burrasca provenienti dai quadranti occidentali, inizialmente su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. La ventilazione è prevista in estensione anche a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con particolare intensità lungo le coste e nelle zone montuose.

Sui crinali alpini e appenninici sono possibili raffiche di burrasca forte, mentre sulle aree esposte il vento può rendere difficoltosi gli spostamenti e provocare la caduta di rami o altri oggetti. Secondo le previsioni meteorologiche, il Libeccio potrebbe raggiungere raffiche comprese tra 65 e 85 chilometri orari in alcune zone, con condizioni più severe sui rilievi.

Anche il mare risentirà della perturbazione. Sono previste mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto sul Mar Ligure e sui settori tirrenici, con onde che in alcuni tratti potrebbero raggiungere diversi metri di altezza. La raccomandazione è prestare particolare attenzione sui lungomare, nei porti e nelle aree costiere direttamente esposte alle onde.

Neve sulle Alpi: dove sono attese le nevicate

Il maltempo riporta anche la neve sulle montagne, sebbene il quadro sia molto diverso tra l’arco alpino e l’Appennino. Per giovedì 19 novembre le precipitazioni nevose più significative sono previste soprattutto sulle Alpi occidentali, in particolare nei settori di confine tra Valle d’Aosta e Piemonte.

Le quote neve sono generalmente elevate, con accumuli più importanti al di sopra dei 1.800 metri in alcune aree alpine. Secondo le proiezioni meteorologiche, tra il Monte Bianco e il Cervino potrebbero cadere ulteriori 25-40 centimetri di neve alle quote interessate.

Sull’Appennino, invece, il passaggio perturbato è accompagnato da temperature relativamente miti, che favoriscono la pioggia anche a quote elevate. Il rischio maggiore riguarda i collegamenti montani, dove le condizioni della strada possono cambiare rapidamente a causa di neve, vento e riduzione della visibilità.

Meteo venerdì 20 e sabato 21 novembre: arriva la tregua

La perturbazione dovrebbe esaurire gran parte dei propri effetti entro la seconda parte di giovedì, lasciando spazio a un miglioramento progressivo. Venerdì 20 novembre sono previste schiarite su buona parte del Nord e del Centro, mentre qualche precipitazione residua potrebbe interessare le aree alpine di confine e alcuni settori del basso Tirreno.

I venti occidentali continueranno a farsi sentire in diverse zone, pur mostrando una graduale attenuazione rispetto alla fase più intensa del peggioramento. Le temperature potrebbero diminuire soprattutto al Centro-Sud, avvicinandosi maggiormente ai valori tipici del periodo.

Sabato 21 novembre dovrebbe essere la giornata più stabile del fine settimana, con tempo prevalentemente asciutto e soleggiato su gran parte della Penisola. Non mancheranno annuvolamenti locali, soprattutto nelle aree alpine e su alcuni settori tirrenici, ma le precipitazioni dovrebbero risultare generalmente limitate. Anche il moto ondoso dei mari tenderà progressivamente a diminuire, favorendo condizioni meno difficili lungo le coste.

Domenica 22 novembre torna il maltempo: dove sono attesi vento e neve

Il miglioramento previsto tra venerdì e sabato potrebbe però interrompersi già domenica 22 novembre, quando una nuova perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l’Italia. Secondo le proiezioni disponibili, le prime regioni interessate saranno quelle del Centro-Nord, con piogge e possibili temporali soprattutto tra Nord-Est, Emilia-Romagna, Levante ligure e Toscana settentrionale.

Il peggioramento potrebbe coinvolgere anche la Sardegna e, successivamente, alcuni settori tirrenici fino alla Campania. È previsto inoltre un nuovo rinforzo dei venti di Libeccio, accompagnato da un aumento del moto ondoso sui bacini occidentali.

La neve potrebbe tornare sulle Alpi a quote inferiori rispetto a quelle osservate durante il peggioramento di giovedì, indicativamente attorno ai 1.300-1.500 metri in alcune zone. Possibili nevicate sono segnalate anche sull’Appennino settentrionale, ma quote e accumuli dipenderanno dall’effettiva traiettoria della perturbazione e dalle temperature.

In Trentino, per esempio, il bollettino meteorologico provinciale del 19 novembre indica la possibilità di deboli nevicate domenicali oltre i 1.000-1.200 metri circa. Si tratta comunque di previsioni ancora soggette ad aggiornamento.

Quanto durerà il peggioramento e cosa aspettarsi da lunedì

Le attuali proiezioni indicano che il fronte perturbato di domenica potrebbe attraversare rapidamente l’Italia, lasciando spazio a un nuovo miglioramento già da lunedì 23 novembre.

Il ritorno di condizioni più stabili sarebbe favorito da un aumento della pressione atmosferica, con schiarite progressivamente più ampie. Resta però un margine di incertezza sull’intensità delle precipitazioni e sulla distribuzione dei fenomeni, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.