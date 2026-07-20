Non è una previsione del tempo, tantomeno una decisione presa all’ultimo momento davanti a un temporale già in corso: l’allerta meteo è il risultato di una procedura tecnica e istituzionale che mette insieme dati meteorologici, caratteristiche del territorio e possibili effetti al suolo. In altre parole: non conta soltanto quanta pioggia è prevista, ma cosa quella pioggia può provocare in una determinata zona.

Che cos’è l’allerta meteo

Si tratta di un sistema pensato per far arrivare un avviso alle istituzioni e alla popolazione prima che un evento possa creare danni, tanto che le previsioni usate dalla Protezione Civile non coincidono con le normali previsioni del tempo: devono infatti servire a capire se un fenomeno può diventare pericoloso per persone, strade, edifici, fiumi, versanti e servizi essenziali.

Per questo, un temporale intenso può non produrre la stessa allerta ovunque. In una zona pianeggiante e ben drenata può avere conseguenze limitate; in un’area fragile, già satura d’acqua o esposta a frane e allagamenti, lo stesso fenomeno può richiedere un livello di attenzione più alto. Anche per questo è utile distinguere il meteo dal rischio: il primo descrive l’evento atmosferico, il secondo valuta cosa può succedere sul territorio.

Chi raccoglie i dati e valuta il rischio

Il cuore della procedura è la rete dei Centri funzionali, composta dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri funzionali decentrati delle Regioni e delle Province autonome. Sono queste strutture a lavorare ogni giorno su previsioni, monitoraggio e sorveglianza.

I dati arrivano da modelli meteorologici, radar, satelliti, pluviometri, idrometri, anemometri e stazioni distribuite sul territorio. A questi si aggiungono osservazioni dirette e informazioni raccolte localmente. Un passaggio importante riguarda le cosiddette zone di allerta: aree territoriali omogenee, spesso legate ai bacini idrografici, che permettono di valutare gli effetti attesi in modo più preciso. È qui che entra in gioco la vulnerabilità del territorio: frane, fiumi, sottopassi, versanti instabili e centri abitati possono cambiare il quadro anche a parità di pioggia prevista. Le conseguenze del maltempo possono essere diverse da zona a zona, qui ad esempio ti spieghiamo cosa si intende per bomba d’acqua.

Come scatta la procedura

La procedura parte dalla previsione dei fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile. Ogni giorno viene prodotto il Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale, che segnala le situazioni in cui alcuni parametri possono superare soglie di attenzione o di allarme.

Poi si passa alla valutazione degli effetti al suolo. I Centri funzionali stimano quali criticità potrebbero verificarsi: allagamenti, frane, esondazioni, smottamenti, difficoltà sulla rete stradale, problemi nei centri abitati o lungo i corsi d’acqua. Questa valutazione confluisce nel Bollettino di criticità nazionale/allerta.

Chi emette l’allerta e chi decide se cambiare le misure

Una volta valutata la criticità, spetta alle Regioni e alle Province autonome diramare le allerte ai sistemi locali di protezione civile. La Protezione Civile nazionale coordina, monitora e produce bollettini, ma l’allertamento operativo sul territorio passa attraverso le autorità regionali.

Da lì entrano in gioco Comuni, Prefetture e strutture locali. Il sindaco, in particolare, ha un ruolo decisivo: ricevuta l’allerta, può attivare il piano comunale di protezione civile, informare i cittadini e decidere eventuali misure come chiusure, divieti di transito, presidio di zone a rischio o interventi preventivi. Questo spiega perché due Comuni vicini possono adottare decisioni diverse anche durante lo stesso evento meteo. Le misure dipendono dal livello di rischio, dalla conformazione del territorio, dai punti sensibili e dal piano di protezione civile locale. In alcuni casi basta rafforzare la reperibilità delle squadre; in altri può essere necessario limitare gli spostamenti o chiudere aree considerate esposte.

L’allerta meteo può essere aggiornata, confermata, innalzata o ridotta in base all’evoluzione dei fenomeni. La fase di monitoraggio serve proprio a questo: confrontare ciò che era stato previsto con ciò che sta accadendo. Se le piogge risultano più intense del previsto, se un fiume cresce rapidamente o se vengono segnalati dissesti, le strutture di protezione civile possono aggiornare il quadro. Allo stesso modo, se un fenomeno si indebolisce o si sposta, anche la valutazione può cambiare.

Cosa fare quando arriva l’avviso

Quando l’allerta viene diramata, il primo passo è informarsi attraverso i canali ufficiali e seguire le indicazioni del proprio Comune o della Protezione Civile locale. Uno strumento da conoscere è IT-alert, il sistema pubblico pensato proprio per informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti.

In caso di temporali forti, è meglio evitare spostamenti non necessari, attività sportive all’aperto e soste in aree esposte. Se ci si trova in casa, conviene restare lontani da finestre e vetrate durante le raffiche più intense e scollegare, quando possibile, gli apparecchi elettrici più sensibili dalla rete elettrica, telefonica o televisiva. All’esterno bisogna cercare un riparo sicuro, senza fermarsi sotto alberi isolati, tralicci, antenne, cartelloni, ponteggi o strutture sospese. Infine, se si è in auto, la scelta più prudente è fermarsi in un punto sicuro, restare nell’abitacolo con i finestrini chiusi e non sostare vicino a corsi d’acqua, ponti o sottopassi.