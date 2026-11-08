Un incontro decisamente insolito e potenzialmente pericoloso ha sorpreso i residenti di un complesso residenziale in Florida, dove un grosso alligatore è stato avvistato mentre si aggirava in un’area destinata al parcheggio delle automobili. L’animale, lungo circa otto piedi, equivalenti a oltre due metri e quaranta, era finito lontano dal suo ambiente abituale, probabilmente spinto dall’innalzamento delle acque e dalle recenti condizioni di maltempo. La presenza del rettile ha richiesto l’intervento degli agenti dello sceriffo della contea, che sono riusciti a catturarlo e a trasferirlo in un luogo più adatto.

La cattura dell’alligatore nel condominio

L’intervento è avvenuto il 30 ottobre 2026, quando un residente del complesso Pelican Pointe, situato nella zona di Riverside Drive, a est del centro di Sebastian in Florida, ha contattato le autorità dopo aver notato un grosso alligatore nel vialetto della struttura. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 12:30. La presenza di un animale di queste dimensioni in un’area frequentata quotidianamente da residenti e automobilisti rappresentava un potenziale pericolo, soprattutto per chi si fosse avvicinato senza rendersi conto della sua presenza.

Gli agenti dello sceriffo della contea di Indian River sono intervenuti per recuperare il rettile. Le immagini registrate dalle bodycam mostrano due operatori avvicinarsi all’alligatore muniti di apposite aste con cappio, strumenti utilizzati per contenere in sicurezza animali di questo tipo. Fin dai primi istanti, però, il rettile ha manifestato una forte reazione difensiva. Quando uno degli agenti è riuscito ad agganciare la testa dell’animale, l’alligatore ha tentato di divincolarsi con uno scatto improvviso, costringendo l’operatore a indietreggiare.

Anche il secondo agente è intervenuto per contribuire alla cattura. L’animale ha continuato a sibilare e a muovere violentemente la coda, cercando di sottrarsi alla presa. In alcuni momenti ha persino compiuto delle rotazioni su se stesso, una reazione che ha reso ancora più complessa l’operazione. Grazie alla collaborazione tra gli operatori e all’utilizzo delle attrezzature specifiche, il rettile è stato infine immobilizzato, legato e trasferito all’interno di un veicolo dotato di un apposito vano di contenimento.

La vicenda si è conclusa con il trasferimento dell’alligatore in una zona più adatta alla sua permanenza, nella parte occidentale della contea di Indian River, dove è stato liberato in prossimità di un ambiente fluviale. Le autorità hanno confermato che nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento e che anche l’animale è stato recuperato senza conseguenze.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo, l’innalzamento del livello dell’acqua e le recenti condizioni meteorologiche avrebbero spinto il rettile fuori dal suo habitat abituale. La zona era stata interessata da forti precipitazioni e fenomeni di allagamento, con accumuli di pioggia particolarmente elevati.

Cosa fare se si incontra un alligatore

La presenza di alligatori in Florida non è insolita. Questi rettili vivono in numerosi ambienti acquatici dello Stato, tra cui laghi, stagni, fiumi, canali, paludi e zone umide. Non è raro, soprattutto dopo periodi di piogge intense o inondazioni, che alcuni esemplari si spostino e raggiungano aree abitate, giardini, parcheggi e strade. L’innalzamento delle acque può infatti modificare i confini del loro habitat e favorire incontri ravvicinati con le persone.

La prima regola da seguire quando si avvista un alligatore è mantenere sempre una distanza di sicurezza. Non bisogna avvicinarsi per fotografarlo, tentare di toccarlo o cercare di spostarlo autonomamente. Anche un esemplare apparentemente tranquillo può reagire con grande rapidità se si sente minacciato o messo alle strette. È importante ricordare che si tratta di animali selvatici e potenzialmente pericolosi, dotati di una notevole forza fisica.

Se ci si trova vicino a un alligatore, è consigliabile allontanarsi con calma, senza cercare di bloccarne il passaggio o provocarlo. Non bisogna lanciare oggetti, offrirgli cibo o tentare di attirare la sua attenzione. Anche dare da mangiare agli alligatori è un comportamento da evitare: può abituarli alla presenza umana e indurli ad associare le persone alla disponibilità di cibo, aumentando il rischio di incontri pericolosi.

Particolare attenzione deve essere riservata agli animali domestici. Cani e gatti non dovrebbero essere lasciati liberi di avvicinarsi a stagni, canali o corsi d’acqua nelle zone in cui vivono gli alligatori. È preferibile tenerli al guinzaglio e lontani dai margini degli specchi d’acqua, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando questi rettili possono essere particolarmente attivi.

In caso di avvistamento in un’area residenziale, la cosa più importante è avvertire le autorità competenti, evitando qualsiasi intervento diretto. In Florida è possibile segnalare la presenza di un alligatore considerato una minaccia attraverso il programma della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, che gestisce il servizio dedicato agli esemplari problematici. Per le situazioni che richiedono un intervento immediato, è necessario contattare i servizi di emergenza al numero 911.